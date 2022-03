«Le businessman et son blues»: à la découverte de Gilles Talbot

Un père décédé dans l’écrasement du Cessna qu’il pilotait. Un fils qui n’a pour ainsi dire pas connu ce père. La quête du fils qui veut savoir qui était ce père « avant qu’il ne soit trop tard ». Pas de quoi justifier une série de trois émissions d’une heure, a priori.Mais il se trouve que cet homme disparu à 43 ans était Gilles Talbot, grand pionnier de notre colonie artistique, imprésario des plus grandes vedettes populaires, de la fin des années 1960 jusqu’à sa mort en 1982. Et il se trouve que Martin, le plus jeune de ses deux fils, est auteur, scénariste et réalisateur.

Et il se trouve surtout que la quête du fils est aussi la nôtre : à la différence d’un Guy Latraverse, d’un Alain Simard ou d’un René Angélil, qui ont su ne pas s’oublier dans la photo ni dans l’histoire, le récit de l’extraordinaire carrière du tout aussi essentiel Gilles Talbot n’a pas survécu longtemps à l’homme. Après l’hommage qui allait de soi au gala de l’ADISQ (qu’il avait cofondé, tout de même), Gilles Talbot tombe dans un oubli plus que relatif. Jusque dans les moteurs de recherche. Martin le montre bien, il n’y a presque rien. Pas d’archives chez lui non plus.

Pas besoin d’un scénario complexe pour rendre la quête fascinante : elle l’est. La simplicité de l’approche s’imposait. On suit donc Martin Talbot à l’écran, qui, d’indice en indice, de trouvaille en trouvaille, de recoupement en recoupement, ira jusqu’à reconstituer un parcours cohérent dans le dédale des révélations. Et plus on avance avec lui, plus on comprend qu’en effet, une heure de documentaire n’aurait pas suffi à l’enquêteur, au guide et au narrateur.

De Pierre Perpall à Serge Turbide, de Chantal Pary à Ginette Reno…

Ainsi commence-t-il par deux scrapbooks de Ginette Reno achetés sur Kijiji à un certain… Pierre Perpall. Ce qui mène tout naturellement Martin au chanteur Pierre Perpall en question, le « James Brown québécois », l’un des premiers artistes dont Gilles Talbot a géré la carrière à partir de 1968. Perpall, lui, a tout un lot de photos et d’anecdotes. Et ne se fait pas prier pour y aller de quelques glissades sur l’air d’I Got You (I Feel Good). On comprend vite que Martin Talbot met tout le monde à l’aise. Fils en mission et pro sympa.

Après Pierre Perpall ? Serge Turbide et ses « jambes en caoutchouc ». Les premiers clients de Gilles Talbot sont des « novelty acts » de la chanson. Tout est bon pour les faire connaître. Inventer une (brève) histoire d’amour entre Turbide et Chantal Pary ? Pourquoi pas (plus tard, il aura l’idée d’arranger le mariage télévisé entre la même Chantal et André Sylvain) ! Suivez le regard de Martin Talbot : « C’est la chanteuse la plus populaireà ce moment-là, après Ginette Reno. » Ginette dont Gilles sera le gérant, et puis….

Sur la photo de pochette d’un 33 tours de Dany Aubé, on voit des enfants dans un manège. Voilà Martin à trois ans, l’air de se demander ce qu’il fait là. « Il n’avait jamais voulu que vous passiez à la caméra », lui précise sa mère. L’histoire familialeet personnelle n’est jamais loin. Et Ginette Reno non plus. Le fils Talbot rencontre notre Ginette nationale chez elle : il est impressionné, qui ne l’est pas ? Mais pour lui, c’est l’occasion rare de se rapprocher de son père. Ginette et Gilles, toute une histoire. Ces deux-là, on les voit d’abord sur film noir et blanc à Londres, quand Ginette tâte le marché anglophone, poussée par Gilles.

L’histoire et ses dessous

L’histoire va se corser. Le fils nous y prépare. « Je sais que mon père était très discret sur sa vie. Je ne sais vraiment pas s’il approuverait ma démarche. » Nous, si, forcément. De videur de clubs à gérant d’artistes, de cofondateur de Kébec-Disc avec Guy Latraverse à premier président de l’ADISQ, il a non seulement été le moteur de grandes machines à chansons (le Jaune de Ferland, ce dont témoigne le regretté Michel Robidoux), mais un personnage imposant, au charisme plus qu’évident : on ne lui résistait pas beaucoup. « Y était ben sexy, ton père », susurre Ginette à Martin en regardant une photo encadrée de Gilles sur sa Harley « qu’il était allé chercher à New York ».

Tout ça dans la première des trois heures de la série, et on est encore loin du blues dans la vie du businessman. La suite ? Martin nous y convie. « Je suis sûr que je vais en découvrir un peu plus sur son histoire. Notre histoire. » Et ses dessous.

Le businessman et son blues. Sur les traces de mon père Gilles Talbot, imprésario, producteur et hommes d’affaires Un documentaire de Martin Talbot, en trois épisodes. Diffusé sur la plateforme Vrai à partir du 29 mars.