«La fin des faibles»: MC recherché, encore

La fin des faibles, la réjouissante compétition de rap francophone de Télé-Québec, revient pour une deuxième saison pour nous faire découvrir huit participants — des recrues, des vétérans et même un « revenant » de la première saison — qui aspirent tous et toutes au titre de meilleur « maître de cérémonie » et à participer au volet international d’End of the Weak. Nul besoin d’être fan de rap pour apprécier ce concours d’habileté poétique et de performance scénique animé avec enthousiasme par Pierre-Yves Lord.

La fin des faibles Télé-Québec, mardi, 22 h, rediffusions vendredi, 22 h et dimanche, 19 h et à telequebec.tv