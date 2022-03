«Classé secret»: espions et époux

Les histoires d’espions se font plutôt rares au petit écran québécois, à l’exception de quelques intrigues du genre dans le populaire feuilleton quotidien District 31. La nouvelle série du mystérieux scénariste François Pagé (Après, Piégés) et de Michel D’Astous comble très efficacement cette lacune, avec son mélange de suspense d’espionnage et de thriller conjugal, qui fait parfois penser à l’excellente The Americans.

C’est que Classé secret est construit autour d’un couple (Mélissa Désormeaux-Poulin et Patrick Labbé, impeccables), qui œuvre dans les hautes sphères des services de sécurité du Canada. Celui-ci voit sa petite vie de famille tranquille ébranlée à la suite d’un attentat aux abords du consulat américain. Cette attaque, qui semblait viser un dissident politique pacifiste de l’émirat (fictif) du Shammar installé au Québec depuis longtemps, révélera qu’une taupe à la solde de la CIA a infiltré les services de sécurité.

Les époux seront amenés à se surveiller et à se soupçonner, grâce entre autres aux efforts d’un détestable collègue (Paul Ahmarani). Leur couple en pâtira ou pas ? Les deux premiers épisodes que nous avons pu voir, qui plantent efficacement les intrigues et les nombreux personnages secondaires gravitant autour des protagonistes, n’en laissent pas deviner l’issue. Le scénario crédible (Pagé a longtemps été consultant en sécurité, et ça paraît) et la réalisation enlevante de Stéphan Beaudoin, qui n’a rien à envier à des productions étrangères au budget mieux doté, laissent présager une réussite qui nous accrochera jusqu’au bout des dix épisodes.

Classé secret AddikTV, jeudi, 21 h