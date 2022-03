«Barbada»: Barbada en chansons

À travers dix épisodes d’une dizaine de minutes, la drag queen Barbada invite les jeunes enfants à découvrir la musique sous toutes ses formes avec la nouvelle émission de Tou.tv à son nom. Danse, chant, paroles, instruments : tout est exploré avec l’animatrice et ses invités, parmi lesquels Klô Pelgag, Les Louanges, Ariane Moffatt et bien d’autres.

Dans un décor théâtral et abstrait, Barbada, incarnée par l’enseignant de musique Sébastien Potvin, vit une péripétie au début de chaque épisode. Que ce soit chasser un mauvais rêve, aider une plante à pousser ou encore appâter un oiseau, la musique semble toujours être la solution. Au gré de ses mésaventures, les enfants pourront découvrir un instrument ou un type de chant, tout comme l’histoire qui se cache derrière ceux-ci. Par ailleurs, le personnage coloré de Barbada participe à rendre ces capsules intéressantes et captivantes pour les tout-petits.

L’émission reprend le style classique des émissions pour enfants comme Cornemuse ou Passe-partout, tant sur le plan de la mise en scène que de celui de l’animation où le quatrième mur est brisé. Avec cela et l’utilisation de marionnettes, l’émission peut rapidement devenir trop enfantine pour des enfants âgés de 8 ans et plus.

Malgré tout, Barbada demeure un outil intéressant pour les plus jeunes que l’on souhaite initier à la musique. Ils y rencontreront une pléthore d’artistes québécois aux talents multiples tout en découvrant des instruments et des chants aussi fascinants que le charango ou le yodel.

Barbada Tou.tv, dès le 29 mars