Thrillers policier et surnaturel

Au rayon des nouvelles fictions accessibles en ligne dès aujourd’hui, on note l’arrivée des premiers épisodes du nouveau thriller policier de Joanne Arseneau et Stéphane Lapointe (Faits divers), qui raconte la quête d’une mère (Céline Bonnier) pour faire innocenter son fils d’un crime qu’il n’aurait pas commis. On est aussi très curieux de découvrir la deuxième série familiale francophone produite pour Disney+, qui suit une bande d’adolescents d’une petite ville française qui se perdent dans des mondes parallèles.

Une affaire criminelle, Crave et Parallèles, Disney+

Et pour finir la saison

La dernière édition du magazine médiatique offre un menu relevé, puisqu’on aura droit à des entretiens avec la chanteuse Safia Nolin et la journaliste Tamara Alteresco, qui couvre l’invasion de l’Ukraine par la Russie pour Radio-Canada. Il sera également question des techniques utilisées pour effacer les imperfections physiques à l’écran.

Dans les médias, Télé-Québec, 21 h