Après l’aventure paralympique

On s’intéresse souvent à la vie des athlètes après leur carrière olympique, mais rarement à celle des participants aux Jeux paralympiques. Cette courte série documentaire vient combler cette lacune en dressant le portrait de trois athlètes paralympiques à la retraite.

Au-delà des médailles : la vie, AMI-Télé, 20 h

L’enlèvement le plus long

Cette série de docufiction en six épisodes revient sur les dessous de la plus longue prise d’otage au Canada : celle dont a été victime, en 1977, un directeur de crédit d’une Caisse populaire, détenu pendant 82 jours par ses ravisseurs dans des conditions épouvantables. Les témoins et acteurs de l’époque racontent cette sinistre histoire, en appui de reconstitutions dramatiques.

82 jours : l’affaire Charles Marion, Vrai