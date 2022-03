Bas les masques à l’écran!

Avec toutes les règles sanitaires à respecter sur les plateaux de tournage, les créateurs de séries ont dû faire preuve d’imagination afin que les effets de la pandémie ne se remarquent pas à l’écran. Certains ont choisi de former des bulles (5e rang), d’autres, d’embaucher des couples ou des acteurs résidant à la même adresse (Entre deux draps), et d’autres encore, de faire disparaître les panneaux de plexiglas au montage (Discussions avec mes parents).

Dans certains plans, on ne pouvait s’empêcher de remarquer la grande distance entre les acteurs. Rappelez-vous les rencontres au resto du regretté Poupou (Sébastien Delorme) avec Labelle (Peter Miller) à deux ou trois tables d’écart dans District 31. N’aurait-il pas été plus simple de faire entrer la réalité de la pandémie dans la fiction ? Certainement pas, selon Michel Trudeau, fondateur avec Fabienne Larouche d’AETIOS Productions.

« Aucun des scénaristes avec qui on travaille n’est arrivé avec l’idée de parler de la COVID-19, que ce soit Luc Dionne (District 31), Danielle Trottier (Toute la vie) ou Danielle Dansereau (Doute raisonnable), affirme le producteur. Nos séries ne sont pas nées de la pandémie ; même Le bonheur et Sans rendez-vous, lequel se passe dans le milieu médical, ont été développées avant la COVID. Les fois où il y a eu des discussions, c’était du côté des réalisateurs et des diffuseurs qui se demandaient ce qu’on allait faire avec ça. »

N’empêche que, pour justifier l’absence d’un acteur, la COVID peut être une bonne excuse, notamment dans une quotidienne ou une série annuelle : « En mettant la COVID [dans le scénario], tu ajoutes des contraintes, parce qu’il faut que ça soit comme dans la vraie vie, explique Michel Trudeau. Je me souviens que, quand on avait fait Trauma, on s’était rendu compte qu’on ne pouvait pas tout le temps montrer les médecins avec leur masque. »

Le producteur poursuit : « Dans le cas des quotidiennes, les gens qui sont habitués de regarder ça du lundi au jeudi, de septembre à avril, ont l’impression que ce qu’ils regardent est contemporain de ce qu’ils vivent et qu’ils devraient y trouver des sujets d’actualité. Ce n’est pas le cas du tout. Les gens vivent tellement la pandémie dans leur vie que ça n’aurait pas été une bonne idée de l’ajouter là-dedans… Surtout quand les spectateurs connectent autant avec une série comme District 31. »

Le réalisateur Alexis Durand-Brault, dont la compagnie ALSO, qu’il dirige avec Sophie Lorain, nous a offert Portrait-robot, Sortez-moi de moi et Un lien familial, abonde dans ce sens. « On a été le premier plateau à tourner en temps de COVID. Avec Sophie Lorain et Guillaume Lespérance, on avait beaucoup travaillé avec la Santé publique afin d’établir les nouvelles règles. On avait Rémy Girard, qui avait 69 ans à l’époque, c’était quand même un peu délicat. À un moment donné, on s’est demandé si on devait représenter la COVID. D’emblée, on a dit non, parce qu’on trouvait que c’était déjà assez dur comme ça. Je n’avais pas envie de voir du monde à l’écran avec des masques, comme dans la série Épidémie avec Julie Le Breton, diffusée juste avant la pandémie. »

Au-delà des masques, c’est surtout pour ne pas nuire aux intrigues que, chez ALSO, on a décidé de ne pas coller à la réalité : « J’avais l’impression que ça allait vampiriser les histoires et qu’on allait être obligés de raconter une autre histoire dans l’histoire. Ça a été un sujet de discussion pendant deux semaines. Après, on a sacré ça par-dessus bord. »

Quand la pandémie a éclaté, Marie-Hélène Lebeau-Taschereau, directrice et productrice de contenu chez KOTV (Plan B, L’œil du cyclone, Manuel de la vie sauvage), était en train de coécrire Virage, série campée dans l’univers du patinage de vitesse. « J’écrivais des scènes qui se passaient dans un aéroport, dans des compétitions mondiales, des scènes où il y avait de la sexualité. Je me demandais quand on allait pouvoir tourner ça, parce qu’il n’y avait rien de plus anti-pandémie que ça. Les Jeux olympiques d’été avaient été reportés, il y avait quelque chose d’assez étrange. C’est sûr qu’on ne pouvait pas aborder la pandémie, parce que ça changeait tout. Il a donc fallu trouver des façons d’y parvenir et de ne pas dénaturer l’histoire en respectant les mesures sanitaires. »

Dans un avenir proche ?

Très peu de séries ont évoqué l’omniprésence de la COVID-19 dans nos vies, sinon avec humour. Dans le dernier épisode des Beaux malaises 2.0., Martin Matte y faisait un amusant clin d’œil. « J’ai fait un cauchemar, disait son personnage à sa blonde (Caroline Dhavernas) en se réveillant. On devait tourner ma série comme si tout le monde avait la lèpre. »

Dans Le bonheur, François (Michel Charette) installe une boîte à lettres aux couleurs de l’arc-en-ciel en jurant à sa famille que tout ira mieux. Tandis qu’il décrit l’enseignement à distance à François, le directeur de l’école (Laurent Paquin) laisse échapper que la COVID a eu du bon.

Discrètement, les personnages de la quatrième saison de Faits divers rappelaient les règles de distanciation ; à l’arrière-plan, des figurants portaient le masque. Dans leur nouvelle série, Une affaire criminelle, Joanne Arseneau et Stéphane Lapointe ont omis la pandémie, même si l’action se déroule en 2021. « La fiction, c’est un monde parallèle ! On ne l’a donc pas jouée [la pandémie] », lance la scénariste.

« Dans Faits divers, on l’avait mise en scène, mais on s’était vite rendu compte qu’on ne savait pas trop dans quoi on s’embarquait, se rappelle le réalisateur. On s’était “paddés” en la plaçant dans l’histoire, mais on trouvait beaucoup d’astuces pour que ça ne paraisse pas à l’écran. On aurait pu ne pas en parler, on a décidé de ne pas en parler dans Une affaire criminelle. On aime ça, en sortir, de cette réalité. »

Pour Marie-Hélène Lebeau-Taschereau, la pandémie a teinté l’une des séries jeunesse qu’elle a coécrites, Le pacte. « Au moment où je l’écrivais, les jeunes n’allaient plus à l’école, mais je savais qu’à un moment donné, ils allaient devoir réapprendre à être ensemble. J’ai donc mis trois jeunes dissemblables qui décident de s’unir pour quelque chose de plus grand qu’eux. J’avais le sentiment que c’était ce qu’on vivait face à la pandémie. Comment fait-on quand on a des opinions différentes pour s’unir et apprendre à se faire confiance ? Ces thèmes-là m’habitaient, mais j’ai choisi de ne pas plonger les personnages dans une pandémie. »

Si la pandémie s’est faite discrète au petit écran, Alexis Durand-Brault croit que ce n’est que partie remise. « Avec le recul, on dirait qu’on regarde un autre monde, les choses paraissent bizarres. Tous les jours, on regardait le bulletin à 13 h, le nombre de morts. C’était traumatisant pour bien du monde, mais la vie a continué et, sur le plan dramatique, ça a créé des situations intéressantes : le couvre-feu, les rues vides, le complotisme… Je pense que les auteurs et les réalisateurs vont s’en donner à cœur joie avec ça. »



Du côté américain Alors que dans certaines séries on a décidé de faire un saut dans le temps pour représenter un monde postpandémique (The Resident, The Good Doctor), dans d’autres, on a voulu mettre en avant la pandémie (Grey’s Anatomy, In Treatment). « Je comprends les émissions qui se déroulent dans des milieux médicaux de faire un clin d’oeil à la pandémie, affirme Marie-Hélène Lebeau-Taschereau. De même que This Is Us, qui nous a habitués à nous présenter des épisodes très collés sur ce qu’on vit, de décider d’en parler pour ne pas être déconnectée de son public. Quand tu es dans une production en cours, la décision de l’aborder est peut-être plus facile que quand tu développes une série qui sera en ondes on ne sait quand. » « Dans The Morning Show, ils l’abordaient de front, mais ça paraissait qu’ils avaient eu des problèmes à la production ; ils se retrouvaient avec un seul personnage pendant tout un épisode. Ils ont essayé de faire contre mauvaise fortune bon coeur », juge Michel Trudeau. Comme la majorité des séries américaines, The Last Days of Ptolemy Grey, qui se passe pourtant en 2021, ne mentionne en aucun temps l’existence de la pandémie. « Je n’avais pas le contrôle là-dessus, a affirmé Samuel L. Jackson, pourtant producteur de la série, lors d’un point de presse virtuel. En fait, nous n’avons pas vraiment pensé à inclure la pandémie dans l’histoire ; nous savions qu’il y en avait une, mais elle ne fait pas partie du récit. Sur le plateau, nous suivions le protocole sanitaire, nous nous promenions tous avec nos masques, nous répétions avec nos masques… C’était bien assez. »