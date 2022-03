Sur vos écrans: des apparitions et des disparitions

Le vrai, le faux et le mystère…

Le titre du documentaire de Mélissa et Aurélien Offner fait forcément penser à ces productions télévisuelles d’un autre temps où l’on présentait des récits parfois un peu abracadabrants d’observations d’objets volants non identifiés et de rencontres du troisième type. Pourtant, l’enquête de ce couple de Franco-Colombiens, qui part d’une quête personnelle de Madame pour comprendre l’origine de lumières étranges qu’elle a observées près de chez elle, s’avère un exercice tout à fait sérieux et franchement fascinant sur ce que l’on appelle désormais les « phénomènes aériens inexplicables ».

Au fil de ses recherches aux quatre coins du Canada, le couple donne bien sûr la parole à quelques témoins de ces apparitions, dont certains qui croient sincèrement que des « extraterrestres » nous visitent souvent. Mais c’est surtout lorsqu’ils cèdent le micro à des journalistes spécialisés, à des experts des questions militaires et à des scientifiques, dont l’astrophysicien Robert Lamontagne et l’astronaute David Saint-Jacques, que sa « quête de vérité » se révèle intéressante.

Ces témoignages et réflexions sur notre univers et sur ces fameux objets volants non identifiés, qui finissent dans la très grande majorité des cas (90 à 95 %) par être « identifiés », mettent en perspective le caractère « unique » de la vie terrestre comme la probabilité que nous ne soyons pas la seule forme de vie « consciente » dans cette immensité. On en sort sans réponse définitive, mais plus éclairés sur ce vaste sujet.

Les dernières baleines noires

Les baleines noires de l’Atlantique, au bord de l’extinction, ont fait l’objet de deux documentaires canadiens récents : Last of the Right Whales, sorti en février, et ce film de Julien Robichaud (Le prince de l’Acadie). Dans Le dernier chant de la baleine, le réalisateur de Shediac propose un film très personnel sur la disparition rapide de ces mammifères marins (il n’y en aurait plus que 350 qui fréquentent la région atlantique canadienne), dans lequel il part à la rencontre de ceux qui participent à leur sauvegarde (de nombreux scientifiques et de téméraires « sauveteurs ») et de ceux qui sont vus comme leurs ennemis, les pêcheurs, dont plusieurs font des efforts soutenus et sincères pour éviter de les blesser.

Robichaud s’intéresse aux solutions développées pour éviter que ces géants de l’océan ne s’empêtrent dans des cordages de pêcheurs ou ne soient frappés par des navires-cargos. Il constate rapidement les limites de ces initiatives et les autres raisons qui mènent à la perte de ces mammifères, comme le fait qu’ils ne fréquentent plus toujours les mêmes régions et que leurs habitats naturels, dont la baie de Fundy, ne suffisent plus à les nourrir. Le constat que dresse ce portrait de la bataille menée pour la survie des baleines noires n’est certes pas très optimiste, mais il donne quand même quelques raisons d’espérer. Un peu…

Le plus long enlèvement

L’enlèvement en 1977 de Charles Marion, ce directeur de crédit d’une caisse populaire de Sherbrooke qui resta captif dans une cache souterraine dans des conditions épouvantables pendant 82 jours, le plus long de l’histoire criminelle canadienne, a déjà été abordé dans des séries documentaires criminelles, comme Braqueurs à Historia. Mais cette fois, il fait l’objet d’une série de docufiction entière, 82 jours. L’affaire Charles Marion, mise en ligne en marge du lancement d’un ouvrage du même nom (publié aux Éditions de l’Homme) écrit par le fils de la victime, Pierre Marion, qui revient sur les dessous de cette affaire.

En raison de sa durée exceptionnelle, l’affaire a connu un retentissement médiatique important. Elle fait aussi de la bonne matière à série, en raison de son enquête policière aux méthodes contestées, mais aussi en raison du fait qu’on a mis en doute l’innocence de la victime et de ses proches jusque devant les tribunaux. Charles Marion ne se sera jamais complètement remis des conséquences de cette détention terrible. Il mit fin à ses jours à l’endroit même où il fut enlevé, dans son chalet des Cantons-de-l’Est.

La minisérie en six épisodes, réalisée par François Gingras (La preuve), fait alterner les reconstitutions dramatiques. Mettant en vedette Roc Lafortune dans le rôle de la victime, elle puise dans les archives médiatiques de l’époque et les confidences de la famille Marion et de témoins de cette sombre affaire — dont le journaliste Claude Poirier, qui avait été sollicité comme négociateur — pour raconter cette abracadabrante et sinistre histoire bien vraie, qui ferait aussi une excellente fiction. Peu crédible, et pourtant…

À ne pas manquer L’amour, toujours l’amour

La première saison de cette série produite par Shonda Rhimes, sur les amours de deux familles d’aristocrates au temps de la reine Charlotte, avait fait jaser pour sa distribution inclusive, ses scènes amoureuses osées, ses anachronismes et la beauté parfois déstabilisante de ses interprètes, dont celle de Regé-Jean Page, qui incarnait le duc de Hastings, objet de l’affection de Daphné Bridgerton. Ce dernier est absent de la deuxième saison, celle-ci étant concentrée sur les intrigues prénuptiales de l’aîné de Bridgerton, Anthony, sous les traits du talentueux (faute d’être aussi séduisant…) Jonathan Bailey.



Les chroniques de Bridgerton, saison 2

