Joanne Arseneau et Stéphane Lapointe en zones grises

Durant quatre saisons, la scénariste Joanne Arseneau et le réalisateur Stéphane Lapointe ont régalé les spectateurs avec Faits divers, série policière aux intrigues tordues à l’humour noir où l’hémoglobine giclait à souhait. Toujours aussi créatif et audacieux, le bien-aimé binôme en surprendra plus d’un avec sa nouvelle offrande, Une affaire criminelle, thriller psychologique en demi-teintes.

« J’avais quelque chose dans mes tiroirs, raconte l’autrice, interviewée en visioconférence après la présentation des deux premiers épisodes de la série à la presse. J’avais envie d’aller dans ce genre d’univers là, un peu plus dramatique, avec l’histoire d’une héroïne, d’une battante, d’une femme ordinaire avec une quête extraordinaire. Avec Stéphane, on pensait qu’on s’en allait vers quelque chose qui pourrait avoir plus d’humour, mais c’est devenu quelque chose de plus tragique. »

Cette femme ordinaire, incarnée avec brio par Céline Bonnier, c’est Catherine Godin, qui a le don de se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment, qui picole plus souvent qu’à son tour et dont la parole dépasse parfois la pensée. Depuis 15 ans, elle se bat pour faire innocenter son fils, Alexandre (Maxime-Olivier Potvin), qui purge une peine de 25 ans pour le meurtre d’un ami responsable d’un accident ayant coûté la vie à plusieurs de leurs copains. Selon elle, la police de Saint-Bruno aurait fait erreur sur la personne. Solidement campé par Louis-Philippe Dandenault, l’enquêteur Benoît Inglis, « Bing », avec qui Catherine a eu une liaison, sait des choses qu’il n’ose avouer.

« J’étais content que Joanne pense encore à moi pour continuer ses aventures, confie le réalisateur. Pour moi, c’est comme le premier truc où il n’y a pas de sourire en coin. Ça me faisait bien plaisir de toucher à un drame psychologique, une histoire humaine émouvante, être dans la psychologie d’un personnage. Bien sûr, il y a des petites pointes d’humour ; pour Joanne, c’est plus fort qu’elle et pour moi aussi, car j’aime bien ça. »

De fait, on retrouve une certaine truculence chez les personnages, des répliques assassines, des situations cocasses où l’on flirte avec l’absurde, l’insolite : « Je n’aime pas le mélo, donc c’est sûr qu’il faut que je m’enfarge de temps en temps. La qualité particulière de Stéphane, pour moi, et c’est du bonbon, c’est qu’il se promènebien entre les différents tons que je préfère. »

Vie de banlieue

À l’instar de Faits divers, Une affaire criminelle se déroule dans un univers qui semble replié sur lui-même, où tout le monde se connaît, où chacun cache de sombres secrets, où les rumeurs vont bon train.

« J’avais l’idée d’un drame un peu à l’américaine. On me disait aujourd’hui qu’on est souvent en dehors des grands centres, rapporte Joanne Arseneau. Je ne dis pas que je n’y reviendrai jamais, mais je trouvais que cette petite communauté-là qui tourne autour d’un endroit où il y a la construction d’un complexe domiciliaire, ça ne se faisait pas nécessairement au centre-ville de Montréal. Cet endroit, qui s’appelle Nirvana, où on construit pour être heureux pour le reste de nos jours, s’est bâti sur un malheur. »

À travers la quête de Catherine, Joanne Arseneau aborde par la bande le racisme. Né d’un père jamaïcain, décédé quand il était tout petit, Alexandre a la peau foncée. Quand des témoins prétendent avoir vu un jeune homme noir près des lieux du crime, il est, aux yeux des policiers, le seul suspect.

« On ne fait pas de millage sur le racisme, ce n’est pas une série là-dessus, nuance la scénariste. Évidemment, on parle de profilage racial, mais Alexandre était aussi la proie parfaite parce qu’il avait dit devant plein de personnes qu’il voulait tuer le responsable de l’accident. En fait, ce que je trouvais intéressant, c’est que Catherine s’était toujours battue pour cet enfant-là, qu’elle a eu très jeune, pour le faire accepter. Elle a donc toujours eu un parcours difficile. »

Souhaitant se réinventer et s’éloigner de l’esthétique de Faits divers, Stéphane Lapointe a choisi d’illustrer l’univers tourmenté de Catherine en s’inspirant du cinéma américain des années 1970 et des films de David Fincher.

« Pour la réalisation, je voulais que tous les éléments soient au service de l’histoire, au niveau psychologique de Catherine, explique-t-il. Je voulais une façon très sensuelle, plus sensible, plus poétique et plus “féminine” que celle de Faits divers pour évoquer tout ce que Catherine ressent. Je ne voulais pas faire un show de police froid. Je voulais vraiment être à fleur de peau, dans l’émotion. »

Pour sa part, Joanne Arseneau révèle qu’elle pensait au personnage de Frances McDormand, dans Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, drame de Martin McDonagh où l’égérie des frères Coen interprète une mère recherchant inlassablement le meurtrier de sa fille : « C’est sûr que je vois des choses quand j’écris, je lance des pistes, mais quand Stéphane arrive, il va plus loin. C’est souvent plus beau que ce que j’imaginais. »

« Joanne crée un super terrain de jeux où j’essaie de faire ressortir chaque élément. J’adore travailler avec elle pour ça ; c’est un univers super riche avec des super personnages dans des situations tordues à souhait. Avec Frédéric Page à la direction artistique, Jonathan Cayer à la musique et Vincent Gonneville à la photo, on se demande comment on peut raconter cette histoire-là, la concrétiser, la matérialiser, et alors on pousse la coche, on pousse la coche », conclut le réalisateur.



Une affaire criminelle Crave, les quatre premiers épisodes dès le mercredi 23 mars et les quatre suivants dès le 30 mars. ​Aussi disponible avec sous-titres anglais (A Criminal Affair).