«Cerveau multitâche, une illusion?»: le leurre de la productivité

Au fil des deux dernières années, la pandémie a donné de nombreuses leçons à ceux et celles qui vivaient à un rythme effréné. La vie s’est arrêtée, les bureaux ont fermé et les enfants ont été renvoyés à la maison. Alors que certains en ont profité pour renouer avec une passion ou découvrir de nouveaux loisirs, d’autres ont dû jongler avec de multiples responsabilités à la fois.

Le phénomène n’est pas né de la COVID-19, mais il a été exacerbé au sein de plusieurs foyers. Télétravail et gardiennage, ou encore école à la maison sur un ordinateur aux nombreuses sources de divertissement et de distraction : adolescents comme adultes ont tenté d’être davantage productifs, ne se rendant souvent pas compte qu’ils l’étaient en vérité moins que quand leur vie était plus compartimentée.

Par le biais d’études et d’entrevues avec des professionnels, le documentaire Cerveau multitâche, une illusion ? explique que réaliser plusieurs besognes à la fois n’est pas souhaitable, ni pour l’humain ni pour le résultat final, qui en écope. Facteur de stress, le « multitâche » est décortiqué chaque minute du long-métrage diffusé par Télé-Québec, et l’on y découvre les subtilités du cerveau.

De facture assez traditionnelle, avec doublage francophone sur fond de voix originales, le documentaire n’est pas très accrocheur, hormis pour quelques illustrations singulières ici et là. L’intérêt se trouve plutôt du côté des explications scientifiques minutieuses qui sauront ravir ceux et celles qui sont fascinés par le cerveau et ses mystères.

Cerveau multitâche, une illusion ? Télé-Québec, le 23 mars, 20 h