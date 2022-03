«Pachinko»: éternels étrangers

L’adaptation télévisée du roman Pachinko, ouvrage à succès de l’autrice américano-coréenne Min Jin Lee publié en 2018, pourrait faire fuir les « allergiques » aux sous-titres: elle a été tournée en japonais, en coréen et en anglais, et alterne constamment entre ces trois langues. Mais ceux-ci se priveraient de découvrir une magnifique et somptueuse saga historique mettant en lumière des pans moins connus de l’histoire orientale du XXe siècle.

Au centre de cette histoire qui raconte le destin d’une famille coréenne déracinée au Japon se trouve le personnage de Sunja (émouvante Youn Yuh-jung, oscarisée pour Minari), que l’on suit de l’enfance au soir de sa vie, entre 1915 et 1989. Gravitent autour de cette mère-courage qui a connu le grand amour dévastateur, la misère noire et les affres de l’exil, son fils, prospère propriétaire de salons de Pachinko, un jeu de hasard très populaire, et son petit-fils, Solomon (Jin Ha), jeune banquier américanisé, mais aussi une vaste galerie de personnages qui rendent toute la complexité de la condition immigrante au Japon, où même ceux qui y sont nés restent d’éternels étrangers.

Les huit épisodes de cette première saison (on devine qu’il y en aura au moins une autre, car une large part du roman n’a pas été exploitée…), réalisés avec style et beaucoup de moyens par les cinéastes américains d’origine coréenne Kogonada (After Yang) et Justin Chon, et portés par les performances convaincantes des membres de sa distribution, se laissent dévorer avec plaisir. Il faudra tout de même être patient puisque Apple TV+ ne dévoile d’abord que les trois premiers, puis les autres de façon hebdomadaire.

Pachinko (V.O. anglaise, coréenne et japonaise, sous-titrée) AppleTV+, dès le 25 mars