Les saisons de nos vignerons

Cette nouvelle mini-série documentaire en six épisodes nous fait découvrir la réalité d’une quinzaine de vignerons québécois, des plus « anciens » aux jeunes pousses, sur toute une année. On découvre les dessous d’une industrie certes encore bien jeune en nos terres, mais très dynamique, compétitive et prometteuse pour nos papilles. Ça commence ce soir en hiver, juste pour bien le conclure.

La vigne est belle, Télé-Québec, 20 h

Jeunesse manitobaine

Lancée sur Tou.tv Extra juste avant Noël, cette mini-série de Renée Blanchar raconte des moments bien réels ou fictifs de l’enfance et de la jeunesse de l’écrivaine franco-

manitobaine Gabrielle Roy, narrés par l’écrivaine (fictive) devenue adulte. Les huit épisodes sont diffusés en rafale ce soir et le 24 mars.

Le monde de Gabrielle Roy, Artv, dès 21 h