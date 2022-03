Droit et aspirations amoureuses

En 1997, le prolifique scénariste et producteur américain David E. Kelley lançait deux séries qui ont pour décor un cabinet d’avocats de Boston (et pas le même…) : la sérieuse et encensée The Practice, et la plus « onirique », sentimentale et rigolote Ally McBeal, du nom de son héroïne incarnée par Calista Flockhart, décriée par certains et adorée par d’autres. La chaîne câblée se lance dans la diffusion quotidienne de cette comédie dramatique qui a fait école malgré tout. Reste à voir si elle a bien vieilli.

Ally McBeal, Elle Fictions, 18 h

Les commotions en questions (et en réponses)

Dans ce documentaire, la réalisatrice (et productrice de films d’animation) Nancy Florence Savard, dont les trois grands enfants sportifs ont été victimes de commotions cérébrales à quelques reprises, s’intéresse aux conséquences de celles-ci sur les jeunes athlètes et à l’état de la recherche à ce sujet.

​Pour garder toute sa tête, RDI, 20 h et Tou.tv