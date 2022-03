Justice pour tous

Ce nouveau magazine animé par Isabelle Marjorie Tremblay permet de mieux comprendre nos lois et le fonctionnement du système judiciaire au regard de l’expérience bien réelle de citoyens de tous horizons. Au fil des six épisodes, il sera entre autres question de vol d’identité, de fraude financière, d’agression sexuelle et de profilage racial.

Au bout des droits, savoir.média et Savoir média, dès mercredi, 21 h

Confidences de « grands », en rappel

Artv propose ce soir en rafale deux grands entretiens relativement récents avec des géants de la musique québécoise : une entrevue intime et fort touchante de Jean-Pierre Ferland accordée l’été dernier à André Robitaille et un échange mené par Bernard Derome avec Serge Fiori, dans le cadre du lancement d’Histoire sans paroles — Harmonium symphonique.

Je suis un Ferland, suivi de Harmonium symphonique : la grande entrevue, Artv, dès 20 h