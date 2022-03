Renaissance numérique pour un «Manuel de la vie sauvage» revisité

En septembre dernier, le Théâtre Jean-Duceppe inaugurait sa saison avec l’adaptation par l’auteur lui-même, Jean-Philippe Baril Guérard, de Manuel de la vie sauvage (Ta mère, 2018). Six mois plus tard, l’écrivain n’est pas peu fier que l’adaptation en minisérie de son roman, coécrite et réalisée par Christian Laurence, lance la nouvelle saison de Séries Plus.

« Je suis un éternel perfectionniste, reconnaît Jean-Philippe Baril Guérard au cours d’un point de presse virtuel. L’adaptation m’a permis de pousser plus loin, d’aller chercher de nouvelles affaires, de continuer à faire des recherches. En trois ans seulement, entre l’écriture du roman et celle de la série télé, il y a des choses qui ont changé dans l’air du temps, dans la technologie. J’ai donc pu mettre le récit à jour. »

Producteur de la série et interprète de Damien Dubois, homme d’affaires n’ayant pas de temps à perdre avec des pitchs laborieux, Louis Morissette se réjouit des retrouvailles entre KOTV et l’équipe de Corus, la première à avoir reconnu le potentiel de l’excellente série Plan B.

« Il y a une fierté particulière et un feeling Plan B en ce qui me concerne, révèle celui qui a été séduit par l’écriture et le sujet du roman. Ce n’est pas une œuvre qui est vraiment campée dans un Québec typique. Il y a quelque chose d’international dans son propos. Je trouve ça très cool ce que Christian a réussi à faire visuellement ; il y a une valeur ajoutée. »

Appelé sur un plateau de tournage, Christian Laurence a brièvement pris la parole pour insister sur la licence créative dont il a bénéficié et le plaisir qui en a découlé. « Dans ma carrière de réalisateur et de créateur, c’est la première fois qu’on m’accompagne autant dans une démarche qui est aussi radicale sur le plan de la forme. C’est extrêmement ludique : on s’est permis d’aller dans toutes sortes de formes à l’intérieur même de l’histoire et de la proposition. J’aimerais souligner le travail exceptionnel de nos trois comédiens principaux, Antoine, Virginie et Rodley, dont les rôles ont été écrits sur mesure. »

Parler avec les morts

Manuel de la vie sauvage met en scène Kevin Bédard (Antoine Pilon), ambitieux fils de riche de Thetford Mines, qui raconte comment il a fondé une start-up avec deux amis, Ève (Virginie Ranger-Beauregard) et Laurent (Rodley Pitt), qui viennent tout juste de rompre. Ce que le trio propose à ses futurs clients, c’est de pouvoir communiquer avec leurs chers disparus grâce à leurs archives numériques par le biais d’un robot conversationnel (chatbot).

« Comme on avait plus d’espace, c’est une série fermée de six heures, on a pu donner plus de temps de glace à Ève et à Laurent, qui prennent moins de place dans le livre, explique le romancier. Notre histoire est plus celle d’un trio que l’histoire de Kevin Bédard. Ça nous permettait de couvrir plus de terrain, d’aborder d’autres thèmes, de parler un peu plus de la place des femmes en technologie, encore difficile malheureusement en 2022. »

Afin de nous plonger dans cette histoire, à l’origine narrée par Kevin, Baril Guérard et Laurence ont décidé de briser le quatrième mur. C’est ainsi qu’on rencontre Kevin lors d’une conférence donnée à la manière d’un TED Talk. S’adressant directement aux spectateurs, le jeune entrepreneur les entraîne dans les coulisses de sa start-up, les gratifiant ponctuellement de formules lapidaires dignes des plus voraces hommes d’affaires.

« On a tellement bûché là-dessus ! s’exclame l’auteur, qui tient aussi le rôle de P.-A., ami de Kevin. Ça fait partie des grosses questions qu’on s’est posées dans l’adaptation. Je voulais que le roman soit une sorte de guide de réussite en entrepreneuriat. C’est une chose qui m’est revenue des lecteurs qui ont apprécié le roman : pour être fidèle à l’esprit du livre, ça prendrait l’idée de ce guide-là. Ça nous permettait ainsi d’avoir un Kevin qui a du recul, un certain décalage, de l’humour et aussi d’enlever une certaine gravité. Quand il y a quelque chose de grave qui arrive, ça fait partie du plan. Le personnage va prendre ces citrons-là et en faire de la limonade. »

On comprendra mieux la rage qui habite Kevin lorsqu’il ira voir son père (Gildor Roy), qui souhaite que son fils reprenne la direction de son entreprise prospère, et sa mère (Isabelle Vincent), qui cultive le souvenir de leur fils aîné décédé. Pour illustrer l’esprit bouillonnant et l’ambition dévorante du protagoniste, les scénaristes ont multiplié les références aux jeux vidéo et de brèves scènes au montage frénétique.

« Kevin a toujours une longueur d’avance sur tout le monde. Pour moi, c’était cohérent de faire ça comme ça. Il est jeune ; on est donc allés chercher du côté de l’univers du Web, du jeu vidéo, des mèmes. Il y a une série que j’avais beaucoup aimée qui nous a servi d’inspiration, How to Sell Drugs Online (Fast), sur Netflix. Il y en a tellement trop tout le temps que t’es constamment stimulé. C’est un peu le pari qu’on a fait : on va tellement mettre d’infos à l’écran que les gens ne pourront pas regarder ça en diagonale ou en regardant leur téléphone », raconte Jean-Philippe Baril Guérard, qui cite également le cinéma d’Adam McKay (Vice, The Big Short) comme source d’inspiration.

« Je trouve que la réalisation et le montage devaient être alignés avec le propos. On raconte une histoire en technologie, avec des gens qui vont vite dans leur tête, qui se déroule rapidement. Chaque moment où on était un petit peu plus passifs, disons plus classiques, dans le montage ou la réalisation, ça m’ennuyait. C’était pensé comme ça, pour qu’il y ait beaucoup de rythme. Est-ce que c’est essoufflant ? Je ne pense pas. Est-ce que ça va plus vite que dans d’autres séries ? Oui, et je le souhaite. C’est d’ailleurs ce qui fait que la série va bien vieillir », conclut Louis Morissette.



Manuel de la vie sauvage Séries Plus, dès le mercredi 16 mars, 20 h