«Tu viens d’où?», la sempiternelle question

« Tu viens d’où ? » Cette question, Nicolas Ouellet se l’est fait poser un nombre incalculable de fois au cours de sa vie. Comme il a grandi en banlieue de Québec, où il a abouti à l’âge de sept semaines, la réponse évidente lui semblait « Sainte-Foy ». Mais on insistait quand même : « Tu viens d’où pour vrai ? » Ce à quoi il répondait le Sénégal, pays d’origine de ses parents biologiques, où il n’a quant à lui jamais mis les pieds.

Cette interaction, maintes fois répétée, est au cœur de la quête identitaire de l’animateur québécois afro-descendant dans sa websérie documentaire Tu viens d’où ?. « Avec tout ce qui s’est passé dans les dernières années, j’ai dû être confronté à ma définition de ce que c’est, d’être une personne noire dans la société », explique Nicolas Ouellet en entrevue avec Le Devoir. Par ce « tout », l’animateur fait notamment référence à Tamir Rice, à Michael Brown, à George Floyd : trois hommes afro-descendants américains tués par des policiers blancs au cours de la dernière décennie.

Son métier dans les médias et comme animateur l’invite aussi à se positionner par rapport aux enjeux de la diversité, indique-t-il. « Il y a eu comme un éveil chez moi et je me suis posé beaucoup de questions sur la façon dont j’étais autorisé à prendre part à cette conversation-là, vu mon identité, vu la façon dont j’ai grandi, explique-t-il. C’est-à-dire, oui, être une personne noire, mais qui a été adoptée très jeune, qui a grandi à Québec, dans une famille de parents blancs, avec des amis majoritairement blancs, dans des environnements majoritairement blancs. »

Et c’est avec cette réflexion en tête que cette série a pris forme. « C’était vraiment important pour moi que la conversation parte de moi, c’est-à-dire qu’elle soit personnelle, puisqu’elle n’engage que moi. Dans cette série-là, je n’essaie pas de généraliser l’expérience de ce qu’on appelle la communauté noire — même si ce sont plutôt des communautés noires », précise-t-il.

Pour asseoir sa réflexion, l’animateur de 34 ans a choisi de réaliser un test d’ADN afin de confirmer ses origines sénégalaises. Cela dit, l’émission ne se résume pas à cette aventure intime. En attendant les résultats, qui arriveront à la fin des six épisodes, Nicolas Ouellet cherche à comprendre ce que cela signifie, être une personne noire dans la société québécoise de nos jours. Une réflexion qu’il partagera avec de nombreux invités, tels que Pierre-Yves Lord, Gabriella Kinté, Bruny Surin, Isabelle Racicot, Corneille et Boucar Diouf, pour ne nommer que ceux-là.

Des rencontres émouvantes

Malgré une brochette d’invités pertinents, Nicolas Ouellet nomme d’abord ses parents lorsqu’on le questionne sur les rencontres et les discussions mémorables qu’il a réalisées dans le cadre du documentaire, bien qu’il précise que toutes les personnes interviewées ont été marquantes à leur manière.

« [Mes parents et moi], on n’a jamais eu peur de parler de mon adoption, mais c’était des conversations parcellaires étalées sur les 33, 34 ans de ma vie, explique-t-il. Ça m’a beaucoup touché de voir leur perspective à la fois lucide et candide de l’adoption et du fait d’élever des enfants noirs dans une société majoritairement blanche », ajoute Nicolas Ouellet, dont le frère aîné, François, est lui aussi adopté et afro-descendant.

Les épisodes, regroupés selon différents thèmes, comme le sport, les médias, l’enfance, présentent diverses discussions, dont l’une avec trois amis et collègues de l’animateur autour d’un souper. Ce repas était le premier en 33 ans d’existence que Nicolas Ouellet partageait uniquement avec des personnes noires, confie-t-il.

« Ça me fait plaisir de répondre aux questions [des personnes non racisées], mais quand tu n’as pas à faire ça autour d’une table avec des gens, ça fait vraiment beaucoup de bien. C’est apaisant, puis ça te permet aussi d’aller un petit peu plus loin dans la discussion, dans la réflexion », mentionne-t-il, puisque tous trois partagent certaines réalités perçues comme évidentes qui ne sont pas remises en question, entre autres.

« Ça te fait te rendre compte de tous les petits réflexes qu’on développe du point de vue social dans les conversations quand on est une personne noire dans un environnement majoritairement blanc », ajoute-t-il.

Ouvrir la discussion

« Si la série inspire des gens, des jeunes, j’en serai le premier ravi », confie Nicolas Ouellet, tout en indiquant toutefois que l’émission n’a pas cette prétention. Pour l’animateur, la série a plutôt pour but de donner « l’impulsion à certaines personnes de s’assumer, de poser plus de questions ou encore de vouloir entrer en conversation avec d’autres ».

« Je me suis toujours senti différent, toujours assis entre deux chaises. Et je me suis rendu compte que, peu importe qu’on soit immigrants de première génération, élevés de parents afro-américains ou adoptés, on a tous des points différents qui font qu’on se sent marginaux à certains égards sur le plan identitaire, soutient-il. Mais quand on en parle, on se rend compte qu’on se sent tous un peu comme ça, et donc on finit par ne plus être tout seuls. »

« J’ai entamé la série en me disant que ce serait une grande quête identitaire, [qui allait durer] pendant quelques mois, et que [j’allais] sortir de là et savoir exactement qui je suis. Mais plus tu poses des questions, plus il y a des questions qui apparaissent, indique-t-il. Cette quête identitaire là, elle va durer toute ma vie. C’est avec ça que j’ai fait la paix, en fait. »

Près d’un an après le début du tournage et quelques jours avant la sortie de la websérie, Nicolas Ouellet « espère fondamentalement que [celle-ci] va résonner chez d’autres gens, des personnes noires, des personnes racisées, des personnes issues de la diversité, mais aussi des personnes qui sont marginalisées peu importe leur identité ou leur identité ethnique ».

Il espère aussi que, dans les prochaines années, « on sera en mesure de voir la diversité sans en parler comme un axe principal. Il ne s’agit pas de dire “ne voyons plus les couleurs”, mais plutôt de faire en sorte que les histoires soient vues à travers la perspective, les yeux, le prisme des personnes issues de la diversité, plutôt que juste pour leur diversité », conclut-il.

Tu viens d’où ? En ligne sur Véro.tv dès le jeudi 17 mars