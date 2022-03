Sur vos écrans: Elle, lui et le pouvoir, dans le désordre

Un autre entrepreneur déchu…

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la fiction biographique consacrée aux entrepreneurs (ou entreprenants) ambitieux qui ne se sont pas « enfargés » dans les fleurs du tapis de l’éthique a le vent dans les voiles en cet hiver télévisuel. Après l’arnaqueuse russe d’Inventing Anna, la fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, maintenant derrière les barreaux de The Dropout, et le colérique p.-d.g. déchu d’Uber, Travis Kalanick dans Super Pumped, c’est au tour d’Adam Neumann et de son épouse Rebecca, à l’origine de WeWork, une entreprise d’espaces de travail partagés dont ils ont perdu les rênes en 2019, d’être l’objet d’une minisérie racontant leur ascension puis leur chute inexorable.

Comme dans tous les cas cités, cette production réalisée par le duo Requa-Ficarra (I Love You Phillip Morris) est une adaptation d’une enquête journalistique, ici un balado qui raconte l’histoire de gros sous et d’amour de ce couple d’ambitieux narcissiques, incarnés par Jared Leto et Anne Hathaway. Un embargo critique tardif nous empêche de nous avancer sur les qualités et les faiblesses de cet autre portrait fictionnalisé d’avides de pouvoir qui se sont brûlé les ailes par leur propre faute. Cela dit, la formule, même servie dans un écrin original et avec les meilleurs ingrédients, commence à avoir fait son temps…

AppleTV+, dès le 18 mars

La révolution féministe, dans un enrobage sexy

La prémisse de cette comédie plantée dans les années 1970, bien que passablement farfelue, peut donner l’impression qu’elle peut être inspirée de faits réels, mais il semblerait qu’il n’en est rien. Minx raconte l’improbable partenariat entre une jeune féministe un peu coincée qui souhaite révolutionner le marché du magazine féminin, beaucoup trop passéiste et beige à son goût, en lançant une publication à saveur politique et revendicatrice, et un éditeur de revues pornographiques de bas étage, archétype du « mononcle » libidineux.

Ensemble, ils lanceront le premier magazine érotique pour femmes, avec des clichés d’adonis nus, pour mieux attirer le lectorat recherché et lui brasser un peu la cage. Les quelques extraits que nous avons pu attraper de cette nouveauté qui mélange sexe, politique et crime organisé laissent croire qu’elle s’avère moins caricaturale qu’elle n’y paraît.

Crave, dès le 17 mars

Revisiter son passé et changer d’avenir

La comédienne et humoriste Amy Schumer se serait inspirée d’événements de sa propre vie pour créer cette comédie dramatique dans laquelle elle tient la vedette et qu’elle a également réalisée. Dans Life & Beth, un projet télévisuel élaboré pour la plateforme Hulu (que Disney+ relaie ailleurs qu’aux États-Unis), elle incarne une trentenaire qui mène une existence que plusieurs qualifieraient de réussie, avec son emploi de négociatrice de vins, son bel appartement et son conjoint adéquat.

Mais le proverbial événement qui viendra tout chambouler la fera retourner au bercail et dans son passé familial visiblement douloureux, pour trouver un sens à sa vie, et peut-être l’amour. Tout ça semble télégraphié et prévisible. Les échos critiques américains plutôt favorables donnent à croire que Schumer fait ici dans une certaine subtilité, avec des accents dramatiques assumés. On a hâte de voir le résultat.

À ne pas manquer Faire rire et grandir

Après le succès fou des trois premières saisons de Dix pour cent (Appelez mon agent, de ce côté de l’Atlantique) qu’elle a pilotées, la scénariste française Fanny Herrero explore un univers cousin, mais très lointain et beaucoup moins glamour, celui des cabarets de stand-up comique de la Ville Lumière et de ceux qui espèrent y faire leur place. Drôle suit le parcours de quatre aspirants humoristes qui se côtoient sur scène et dans les coulisses, et qui réussissent avec plus ou moins de succès à tirer leur épingle du jeu. Reste à voir si cette nouvelle proposition saura séduire autant que son projet précédent.

Drôle Netflix, dès le 18 mars (une comédie en six épisodes)

