«La vigne est belle»: comprendre pour mieux savourer

Amateurs de vin, vous serez servis avec la série documentaire La vigne est belle, qui explore les vignobles québécois et fait découvrir les artisans derrière ceux-ci, en plus de décortiquer les enjeux reliés à la viticulture. Les épisodes réalisés et pensés par Pascal Brouard mettent en lumière la chaîne de production nécessaire à la réalisation d’un vin, précisément dans un climat comme celui du Québec.

La série débute en hiver — saison reposante et tranquille pour les vignerons — avant de s’échelonner sur l’année entière. Celle-ci s’applique à expliquer l’impact de la durée et de l’intensité de ces saisons, distinctes de celles d’Europe, sur la production. Les épisodes de 45 minutes expliquent aussi que la pratique de la viticulture est jeune au Québec. L’expertise reste ainsi à être développée, tout comme les techniques qui ne sont pas acquises ou ancrées, comme cela peut être le cas dans les vignobles européens vieux de plusieurs siècles.

Le public pourra y découvrir une multitude de vignerons et de viticulteurs aux opinions diverses, notamment quant à l’adoption d’une pratique verte, plus écologique. Malgré leurs divergences de méthodes et de postures, ceux-ci demeurent tous particulièrement pertinents et éloquents.

Univers effervescent au Québec, la viticulture gagne du terrain, mais gagne aussi à être connue, ne serait-ce que par sa pratique si différente d’ailleurs. Le climat particulier et le dévouement des artisans ne peuvent donner qu’un vin savoureux, qui le sera davantage encore si vous savez comme celui-ci est embouteillé.

La vigne est belle Télé-Québec, dès le 17 mars, 20 h