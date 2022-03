«Tourisme contre nature»: les périls d’une industrie très vigoureuse en Gaspésie

Le souvenir du boom touristique qu’a connu la péninsule gaspésienne lors du premier été de la pandémie (et le sketch du Bye bye 2020 avec la famille Bougon qui tirait profit de cette manne) est encore vif pour plusieurs, et pas seulement pour ceux qui l’ont vécu de près. L’été suivant a été également fort occupé, même si les « débordements » peu glorieux ont été moins nombreux. Pour autant, ce regain de popularité pour un des plus beaux coins de la province suscite des questionnements sur la place de l’industrie touristique dans cette région, dont ce n’est pas la première activité économique, contrairement à ce que l’on peut croire.

Sans compter les effets négatifs à long terme de cet engouement sur son environnement naturel et son tissu social. Dans ce documentaire, le Gaspésien Jean Guénette dresse un portrait fort éclairant de la situation à partir des exemples de Gaspé, Percé et Carleton. Destinations les plus courues, celles-ci doivent trouver un équilibre entre activité économique, achalandage au seuil du surtourisme et conservation de la nature, son principal attrait.

Les maires des trois municipalités, des entrepreneurs de l’industrie, des citoyens engagés, des spécialistes et la ministre québécoise du Tourisme, Caroline Proulx, discutent des défis et mettent en relief les problèmes structurels et conjoncturels (développement désorganisé, manque de main-d’œuvre) tout en appelant à des solutions pour un tourisme durable. Au bout de cette heure de constats souvent accablants, la liste des solutions concrètes s’avère toutefois courte. Il faudra une suite, c’est certain.

Tourisme contre nature Radio-Canada, le samedi 12 mars, 22 h 30, et sur Tou.tv