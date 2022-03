Scènes de la vie conjugale, P.Q. et U.K.

L’excellente comédie dramatique britannique (depuis devenue anthologie) sur un couple en thérapie créée par l’auteur Nick Hornby et le réalisateur Stephen Frears a désormais une version québécoise, concoctée entre autres par l’actrice Marie-Claude Guérin, qui incarne également madame, et réalisée par Francis Leclerc. À engloutir en moins de deux heures…

Libre échange, Véro.tv et State of The Union (saisons 1 et 2), Sundance Now

Retour à la terre, la suite

L’espoir du printemps ramène cette sympathique série documentaire sur les efforts d’autosuffisance alimentaire, à la campagne et à la ville, avec entre autres la famille d’Édith Cochrane et d’Emmanuel Bilodeau. Au programme de ce premier épisode : des semis, une tour de patates et une ruelle verte.

C’est plus qu’un jardin, Unis TV, 20 h