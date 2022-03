Lendemain de journée internationale…

Le 8 mars est derrière nous, mais les enjeux entourant la place des femmes dans divers domaines d’activité restent. C’est pourquoi on vous suggère de jeter un œil sur l’excellent magazine Web, aussi disponible en balado, animé par Roseline Filion et Geneviève Tardif, sur le sport au féminin dans toutes ses dimensions. On vous conseille également l’édition hebdomadaire du magazine sur les médias, qui dressera entre autres un palmarès des femmes influentes dans cet univers de moins en moins masculin.

Sportives, point final ! Tou.tv et OHDio et Dans les médias, Télé-Québec, 21 h

Warhol par lui-même, et d’autres…

Le réalisateur et producteur Ryan Murphy s’inspire du journal intime de l’iconique artiste américain, paru deux ans après son décès, pour construire cette série documentaire en six épisodes à propos de son parcours singulier. Des proches et collaborateurs toujours de ce monde complètent le portrait.

Le journal d’Andy Warhol, Netflix