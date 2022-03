«The Last Days of Ptolemy Grey», l'histoire d'une amitié improbable

Minisérie adaptée du roman du même nom de Walter Mosley, qui en signe les six épisodes, The Last Days of Ptolemy Grey (Les Derniers Jours de Ptolemy Grey) raconte l’étonnante amitié entre un homme atteint de démence, Ptolemy, 91 ans, incarné par le fringant Samuel L. Jackson, 73 ans, et une orpheline, Robyn, 17 ans, interprétée par la juvénile Dominique Fishback, 31 ans.

Rien ne prédisposait la seconde à devenir l’aidante naturelle du premier, mais à la mort de Reggie (Omar Benson Miller), neveu de Ptolemy et seul membre de sa famille à se soucier de lui, Robyn, meilleure amie de la fille de Reggie, y a vu l’occasion de fuir sa tante d’adoption, Niecie (Marsha Stephanie Blake), avec qui elle a une relation toxique.

« J’ai découvert cette histoire il y a 10 ans, explique Samuel L. Jackson, également producteur de la série, en visioconférence avec la presse étrangère. Je trouvais merveilleux ce récit d’un homme qui essaie de comprendre ce qui s’est passé dans sa vie tandis qu’il est dans un état qui m’est familier, puisque mon grand-père, ma mère, son frère et sa sœur ont souffert d’Alzheimer et de démence. J’avais envie d’explorer ce personnage qui ne se souvient plus comment sa vie a changé la vie des gens autour de lui. »

Si elle ne connaissait pas le roman par cœur comme son partenaire à l’écran, Dominique Fishback s’y est plongée après avoir lu le scénario. Par la suite, elle a rédigé un document de près d’une trentaine de pages où, avec passages du livre à l’appui, elle expliquait sa vision de Robyn.

« J’ai ajouté différents éléments au personnage, dont l’idée qu’elle veuille devenir astronaute, confie l’actrice en entrevue virtuelle avec Le Devoir. Ses traumatismes d’enfance sont si profonds que prendre un avion ne lui suffit pas pour échapper à sa réalité, elle veut s’envoler dans l’espace. J’étais contente que la production accepte qu’elle porte une cicatrice, parce que je voulais que son corps raconte son vécu, l’image dure qu’elle souhaite projeter. »

Cure de jouvence

Au premier épisode, on découvre avec stupéfaction un Samuel L. Jackson bouleversant dans la peau d’un homme diminué par la maladie, hanté par les êtres chers qu’il a perdus. L’acteur retrouve bientôt sa superbe, lorsque Ptolemy accepte de tester un médicament révolutionnaire qui lui fera retrouver momentanément la mémoire.

« Je connais très bien cette frustration, qui peut aller jusqu’à la colère, de ne pas être en mesure de répondre aux questions qu’on nous pose quand on n’a plus de mémoire. Je connais aussi l’impression qu’on a d’ennuyer ses parents malades à force de leur poser des questions, de la lassitude à les entendre changer de sujet parce qu’ils ne sont plus dans le moment présent. Pour moi, c’était très important d’arriver à le faire comprendre aux spectateurs. Quand je lisais la tristesse dans les yeux de Reggie, j’étais heureux, car je savais qu’on y était parvenu. »

Avec la complicité de Robyn, Ptolemy se mettra en tête de découvrir qui a tiré sur Reggie. De mélodrame, The Last Days of Ptolemy Grey se transforme en drame policier aux accents oniriques — les rêves et souvenirs du vieil homme occupant une place importantedans le récit. Tandis que Ptolemy remontera le fil de sa mémoire, sa relation avec Robyn se consolidera. D’aidante naturelle et figure maternelle, la jeune fille deviendra une petite-fille aux yeux du vieillard, au grand dam de Niecie, qui craint de voir l’héritage de son oncle lui filer entre les doigts.

« Enfant, Robyn a pris soin de sa mère, explique Dominique Fishback. Elle sait comment s’occuper de Ptolemy, mais avec lui, elle va se permettre de se comporter comme une enfant, parce qu’elle n’a pas eu d’enfance. Avec Sam, on avait une chimie naturelle. On n’a pas étudié nos personnages ensemble, on n’a pas répété la manière qu’ils ont d’interagir. Quand il m’a vue, il a dit : “je pense qu’on a trouvé notre Robyn”. Il avait confiance en mon art et en ma technique. C’était très réconfortant pour moi, comme actrice. Ce l’était aussi pour Sam, parce qu’il n’avait pas à se soucier de ce que j’allais faire de Robyn. »

Abordant à la fois le racisme, la violence policière et l’éthique scientifique, The Last Days of Ptolemy Grey, réalisée par Hanelle Culpepper, Guillermo Navarro, Debbie Allen et Ramin Bahrani, n’en comporte pas moins des moments plus légers, tient à préciser Samuel L. Jackson, qui partage avec Dominique Fishback, qu’il qualifie de « sensationnelle », les moments les plus émouvants de la série.

« Je crois que cette histoire ne pouvait pas vraiment se raconter en une heure et demie, qu’elle avait besoin qu’on prenne plus de temps pour la raconter et pour permettre aux spectateurs de faire connaissance avec tous ces personnages colorés et pittoresques qui accompagnent Ptolemy dans sa quête. Ptolemy n’est pas la maladie d’Alzheimer, il a beaucoup plus de dimensions que cela. »

Assurant avoir tout fait pour que les acteurs trouvent sur le plateau un espace réconfortant pour exprimer leur créativité, l’acteur conclut qu’il a d’abord et avant tout souhaité que l’histoire soit racontée avec la plus grande honnêteté possible : « Je voulais que les spectateurs se reconnaissent dans cette histoire, et je voulais aussi leur faire comprendre que, malgré la maladie, les gens qu’ils aiment sont toujours présents pour eux. »

The Last Days of Ptolemy Grey Les deux premiers épisodes sur AppleTV+ dès le vendredi 11 mars ; un nouvel épisode chaque vendredi.