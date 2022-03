L’élite des acteurs

Surfant sur la vague de popularité de sa série The Boys, Amazon a décidé de sortir une version animée et plus adulte avec ce même thème de superhéros. The Boys Presents: Diabolical est constitué de courts épisodes narrés et écrits par une pléthore de célébrités, de Jason Isaacs à Andy Samberg, sans oublier Awkwafina.

The Boys Presents: Diabolical, Prime Video

Belle réception à Sundance

Le service de vidéo à la demande en ligne a également choisi vendredi pour sortir le documentaire Lucy and Desi, réalisé par Amy Poehler. Garni d’archives et d’entrevues, le long métrage relate la carrière et l’histoire d’amour du mythique couple américain formé de Lucille Ball et de Desi Arnaz.

Lucy and Desi, Prime Video