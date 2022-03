«Libre échange» avec Marie-Claude Guérin et Louis Morissette: l'amour existe encore

Première adaptation internationale de la série britannique State of the Union créée par le tandem Nick Hornby-Stephen Frears, Libre échangeatterrira sur nos écrans le 10 mars (ICI Tou.tv). Réalisée par Francis Leclerc, mettant en vedette Louis Morissette et Marie-Claude Guérin, qui cosigne l’adaptation avec Guillaume Tellier, la série aborde avec charme, finesse et intelligence le thème de l’usure dans le couple. Un sujet rassembleur maintes fois décortiqué à l’écran, mais pas de cette façon-là.

D’abord, l’histoire se décline par fragments brefs en dix épisodes de dix minutes. Le contexte est chaque fois le même : un couple se retrouve avant son rendez-vous hebdomadaire chez la thérapeute pour boire un verre (lui une pinte de rousse, elle un verre de blanc) et décompresser un peu, toujours au même bistro. L’heure d’y aller sonne, on les voit traverser la rue, arriver devant la porte du bureau de la psy et puis voilà, c’est terminé.

Tournée en dix jours à la somptueuse taverne Square Dominion, Libre échange est pratiquement un huis clos. L’art du dialogue est à l’honneur, ping-pong habile, véritable moteur de cette série lauréate dans sa version originale d’un prix Emmy pour la meilleure comédie (format court).

À l’origine de l’adaptation québécoise, il y a la comédienne Marie-Claude Guérin, fraîchement rentrée de Berlin, où le long métrage de Denis Côté Un été comme ça, dans lequel elle tient un rôle, a été présenté en première mondiale. « Comme tout le monde, je regardais beaucoup de séries pendant la pandémie. À un moment donné, j’en ai eu assez des séries à suspense lourdement dramatiques. J’avais besoin de quelque chose de plus léger et je suis tombée sur cette série de Nick Hornby (High Fidelity, About a Boy), un auteur que j’aime. J’ai visionné State of the Union en une soirée et tout de suite, j’ai eu envie de l’adapter, confie la comédienne qu’on a pu voir au petit écran dans L’échappée, District 31, Unité 9, Plan B. En contexte pandémique, le fait que ce soit très simple à tourner représentait un avantage. Les droits ont été un peu plus difficiles à obtenir, mais on y est arrivé. »

Difficile d’adapter une série aussi intime pour qu’elle sonne vrai, culturellement parlant ? Sans oublier l’humour britannique… Comment le faire voyager jusqu’à nous ? « Pour l’avoir expérimenté au théâtre, je trouve plus simple d’adapter des œuvres britanniques que françaises, observe-t-elle. Le delivery et la façon d’aborder le jeu anglais se rapprochent plus des nôtres qu’on pourrait le penser. »

« Si on avait mis en scène un couple français qui discute pendant dix épisodes, un des deux aurait fini par pogner les nerfs et s’en aller parce qu’ils sont plus hystériques, ajoute le réalisateur Francis Leclerc, attrapé entre deux nuits de tournage du Plongeur. Ici, le respect est présent, ils demeurent posés, à l’écoute l’un de l’autre. »

Si la plupart des lignes de dialogues sont assez proches du texte d’origine, les références culturelles ont été transposées. Par exemple, les enjeux dans le couple autour du Brexit se muent ici en une petite prise de bec autour de l’indépendance du Québec et du vote d’un des deux pour la CAQ, pour faire suer l’autre. Et là où Tom, critique musical au chômage, se souvient d’un concert marquant des Turds en 1989, François invoque plutôt un show de Godspeed You ! Black Emperor à l’Olympia en 2000.

Oui, Louis Morissette apparaît ici dans un contre-emploi. Oubliez les bourreaux de travail galvanisés et hommes modernes déshumanisés qu’il a souvent incarnés. Dans Libre échange, il devient journaliste musical à l’arrêt, looser sympathique et père de deux garçons, amoureux fatigué d’une charmante gériatre qui lui a été infidèle. La voix éraillée, Morissette joue de manière décontractée.

La chimie opère entre lui et sa partenaire, un élément essentiel à cette série qui repose sur leur osmose empreinte de tendresse et d’attention à l’autre, même dans les moments plus tendus. Marie-Claude Guérin : « On s’était croisés sur des projets, mais on ne se connaissait pas dans le jeu, Louis et moi. On a appris à travailler en équipe pour recréer la connivence entre les personnages incarnés par Rosamund Park et Chris O’Dowd. Louis est un partenaire généreux, c’est facile de jouer avec lui. On s’est permis des répétitions, luxe rare en télé. »

« À travers leurs conflits, les personnages se rapprochent et c’est ça qui est beau, dit Francis Leclerc, heureux de revisiter la forme brève, apprivoisée à ses débuts avec les courts métrages, publicités et vidéoclips. À travers leur “ostinage”, ils ont une réelle complicité. On creuse autant les personnages que dans un long métrage parce qu’on passe 100 minutes au total avec ces deux-là. À la fin des dix épisodes, l’histoire est close. Ça m’a fait du bien entre L’arracheuse de temps et Le plongeur, deux gros projets compliqués. Libre échange, une série qui fait du bien, et dans laquelle les gens vont se reconnaître. C’est comme un gros cornet de crème à glace. »

Libre-échange sera présentée sur ICI Tou.tv dès le 10 mars.



