Sur vos écrans: des pionnières et une meurtrière

Faire leurs preuves

La Journée internationale des droits des femmes est toujours l’occasion bienvenue pour la diffusion de documentaires qui donnent un aperçu de la condition féminine dans divers domaines d’activité où il y a encore beaucoup à faire pour atteindre la parité et l’égalité des genres. Ainsi, le documentaire Femmes symphoniques (Artv, mardi, 20 h), dont le collègue Christophe Huss glissait un mot dans nos pages la semaine dernière, dresse le portrait de cheffes d’orchestre canadiennes qui font leur place dans ce monde encore très masculin.

Femmes capitaines, de Phil Comeau (Vague d’Acadie), épouse ce même modèle en suivant la démarche de Marilyn Gauvin, une trentenaire qui souhaite prendre la relève de son père à la barre de son bateau de pêche dans la péninsule acadienne et qui se questionne sur la place des femmes dans ce domaine d’activité qui a toujours été l’apanage des hommes, même quand les embarcations appartenaient à des femmes. L’apprentie capitaine, qui se confie généreusement sur ses espoirs et ses craintes face à ce défi de taille, rencontre une poignée de pionnières qui sont montées sur le pont dans la région atlantique depuis une vingtaine d’années, dont la toute première capitaine des environs, qui a subi de l’intimidation et même du sabotage lorsqu’elle a pris la barre de son homardier, et le tout premier et seul équipage entièrement féminin. Il émane de ces entretiens l’impression que le « plafond de verre » est loin d’être défoncé dans ce fragile secteur de l’économie, pourtant vital pour les Maritimes, et qu’il y a encore beaucoup à faire pour changer les mentalités.

ICI Télé, le samedi 5 mars, 22 h 30, et sur Tou.tv

Le documentaire La science a mauvais genre opte également pour la formule consacrée des portraits pour offrir un panorama actuel de la place des femmes dans les carrières scientifiques en France, mais qui peut s’appliquer à la situation de la plupart des pays occidentaux. Le film présente l’expérience de quatre jeunes femmes, une ingénieure mécanique, une biologiste, une informaticienne et une étudiante à l’École polytechnique, et met en lumière les raisons historiques et sociologiques du déficit féminin dans à peu près tous les domaines d’étude scientifiques (sauf en médecine et en biologie). Il détaille à l’aide d’exemples éclairants les difficultés auxquelles elles font face, autant sur le marché du travail que dans les établissements universitaires, pour faire leur place et s’épanouir professionnellement. La conclusion, qui présente des solutions mises en place en France et ailleurs en Europe pour renverser la vapeur et favoriser la présence féminine en science, offre au moins quelques raisons d’espérer.

Télé-Québec, le lundi 7 mars, 20 h

Improbable meurtrière

Cette minisérie pourrait n’être qu’une autre fiction true crime comme les autres. Elle se distingue pourtant du lot parce qu’elle relate les détails d’un crime pour lequel l’accusée n’est pas encore condamnée… et qu’elle fait briller une vedette hollywoodienne qui fait une première incursion dans une production télé « traditionnelle ».

Renée Zellweger incarne la Pam du titre, Pamela Hupp, une banlieusarde d’âge mûr du Missouri qui a été reconnue coupable en 2016 du meurtre de Louis Gumpenberger, mais qui a réussi à déjouer les autorités policières au sujet du meurtre d’une amie, Betsy Faria, en 2013, en favorisant l’inculpation de l’époux de cette dernière. Au terme de deux procès, le mari a été blanchi et des accusations de meurtre au premier degré ont été déposées contre Hupp l’été dernier. Le thriller inspiré de reportages et d’un balado de l’émission Dateline consacrés à cette affaire ne laisse pas de doutes sur la culpabilité de cette femme en apparence bien sous tous rapports, et met habilement en scène les stratagèmes déployés par la meurtrière pour s’innocenter et détourner l’enquête policière. La minisérie, qui fait honneur au genre par sa structure originale et son ton souvent cinglant, vaut le détour pour la performance éclatante et inspirée de Zellweger, qui transcende l’attirail de prothèses et de maquillage, et compose une héroïne diabolique délicieusement détestable.

À ne pas manquer Reconstruire l’agression

Lors de sa création au théâtre d’Aujourd’hui à l’automne 2017, la première pièce de l’actrice Rachel Graton, sur les suites d’une agression sexuelle et sa dénonciation par sa victime, a fait grand bruit grâce à sa maîtrise d’un sujet aussi délicat et à son originalité. Près de cinq ans plus tard et après le mouvement #MoiAussi, La nuit du 4 au 5 est transposée au petit écran, dans une réalisation de sa créatrice, portée par la même distribution que sur scène, et avec une charge dramatique aussi puissante, sinon plus.

La nuit du 4 au 5

Télé-Québec, le 5 mars , 22 h, rediffusion dimanche, 21 h, et à Telequebec.tv en simultané et en rattrapage

NBC et Global, dès le 8 mars, 22 h