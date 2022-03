«À pleine voix»: se dévoiler

Six femmes avec six parcours singuliers, des questionnements et des réflexions diverses : c’est ce que présente le documentaire À pleine voix signé Saïda Ouchaou-Ozarowski.

Comment peut-on penser un seul instant qu’il n’existe qu’une femme musulmane, soumise et discrète ? C’est la question à laquelle tente de répondre le long métrage, qui déconstruit un à un les préjugés quant à celle-ci.

« Il n’y a pas une femme musulmane, mais bien des femmes musulmanes », résume l’autrice Des monologues du voile, Kenza Bennis, qui agit à titre d’intervenante tout au long du documentaire, qui sera diffusé à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

À ses côtés, cinq autres femmes, parmi lesquelles une future maman ainsi qu’une humoriste. Tour à tour, elles dévoileront, au moyen d’entrevues, leur réalité et la manière dont celle-ci diverge de la représentation stéréotypée de la femme musulmane qui est dépeinte dans les médias.

De Montréal à Vancouver en passant par Toronto et New York, le documentaire présente une pluralité de points de vue dans le style traditionnel associé à ce genre. Bien que loin d’être révolutionnaire dans sa forme, le long métrage est tout de même ponctué d’illustrations charmantes qui permettent de s’accrocher visuellement à la discussion trop importante amenée par le reportage.

Donnant une place à celles qui sont si souvent jugées et catégorisées, À pleine voix permet de poser un regard honnête, sensible et dénué de perceptions partiales et tendancieuses.

Un documentaire qui permet une ouverture à l’autre avec, comme finalité, un meilleur vivre ensemble.

À pleine voix RDI, le 8 mars, 20 h