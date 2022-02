Scientifiques en herbe

L’illusionniste Luc Langevin présente les travaux de recherche et les inventions de jeunes scientifiques en herbe et leur sert d’assistant, et parfois de cobaye, dans cette émission jeunesse à la fois très sérieuse et très divertissante. Toute la famille y trouvera son compte.

Les inventifs, tvunis.ca

Deux amies et la distance

Après deux ans d’attente, les admirateurs de la saga amicale d’Elena Ferrante peuvent enfin découvrir l’adaptation du troisième tome, qui raconte le destin de plus en plus distant de Lenù et Lila, dans le climat houleux de l’Italie des années 1970.

My Brilliant Friend: Those Who Leave and Those Who Stay (v. o. italienne, sous-titrée en anglais), HBO et Crave, 22 h