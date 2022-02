Le vrai, le faux et l’amusant

Juste à temps pour les vacances de la relâche scolaire, les versions animées de Cathon et Iris (avec les voix d’Émilie Bibeau et Debbie Lynch-White) reprennent du service pour d’autres capsules sur l’origine plus ou moins réelle de divers objets de notre quotidien. Le hot-dog, le pyjama, le bain et le réfrigérateur passent dans leur amusant tordeur.

La liste des choses qui existent, saison 2, telequebec.tv

Le regard du chasseur

Dans l’un de ses derniers films, le regretté documentariste Danic Champoux réfléchissait aux enjeux éthiques entourant la chasse, une activité qu’il pratiquait et qu’il croyait nécessaire pour que certaines espèces animales puissent rester « sauvages ».

Mal élevés, RDI, 20 h et Tou.tv