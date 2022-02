​Sur vos écrans: plaisirs de relâche et portraits d’ambitieux

Fantaisie de vacances

La semaine de la relâche scolaire est pour plusieurs un moment privilégié pour « s’écraser » en famille devant la télé. Et si c’était aussi une occasion de lâcher son fou, toujours devant la télé ? C’est ce que semble suggérer l’équipe derrière l’émission spéciale Une relâche de rêve avec Émile Bilodeau, une production à la fantaisie brouillonne magnifiquement assumée.

Le dynamique chanteur de J’en ai plein mon cass se paie ici un joli délire composé de performances musicales inspirées, servies dans les décors scolaires « typiques » du collège Notre-Dame, à Montréal, en compagnie de ses invités Jérôme 50 et la Bronze, et de petits sketchs aux accents oniriques mettant en vedette Chantal Fontaine (qui joue une cousine de la fesse gauche de sa Virginie…), Jason Roy-Léveillé et Véronique Claveau (qui se livrent à un tour de chant un peu étrange). On sort de cet exercice de style « vacancier » inusité avec l’envie de faire l’école buissonnière, mais à l’école.

Télé-Québec, samedi, 20 h et vendredi 4 mars, 18 h

Scientifiques en herbe

La saison des Expo-sciences régionales s’adressant aux jeunes du secondaire et du collégial s’ouvre très bientôt. Voilàun moment bien choisi par la chaîne franco-canadienne Unis pour lancer cette nouvelle émission pour toute la famille qui fait découvrir les travaux des chercheurs et inventeurs en herbe d’ici, avec simplicité et humour. De quoi susciter quelques « vocations ».

L’illusionniste Luc Langevin — et accessoirement porte-parole du réseau qui organise les Expo-sciences — anime ce magazine dans lequel il présente les résultats de recherches et les inventions de jeunes curieux visiblement fiers de montrer le fruit de leur travail, et à qui il sert souvent de cobaye (ou d’assistant) pour en démontrer l’efficacité. Les démonstrations et explications, limpides et souvent impressionnantes, profitent d’un vernis comique, tant dans la réalisation que dans la narration rigolote de Mathieu Pichette, qui rend l’ensemble encore plus divertissant.

Ainsi, le magicien adepte de sciences et les chercheurs en devenir devront entre autres faire tester un bonnet anticommotion cérébrale à Georges Laraque, mettre à l’épreuve une pelle qui prévient les malaises cardiaques, et observer si le son peut arrêter un brasier.

Unis TV, dès le dimanche 6 mars, 9 h 30, et à tv5unis.ca dès le 28 février

Ascension et chute d’ambitieux

L’hiver télévisuel américain nous apporte son lot de versions fictionnalisées de personnalités qui ont fait les manchettes d’abord pour leurs succès, puis pour leurs déboires et erreurs, qui les ont parfois menés aux portes de la prison. Après la récente minisérie Inventing Anna, sur l’arnaqueuse russe se faisant passer pour une héritière allemande, on a droit cette semaine sur la plateforme Disney+ à The Dropout, une adaptation dramatique d’un balado consacré à l’ambitieuse Elizabeth Holmes (incarnée par Amanda Seyfried en remplacement de Kate McKinnon), fondatrice de Theranos, une entreprise qui devait révolutionner l’analyse sanguine, et reconnue depuis coupable d’escroquerie.

Quelques jours plus tôt, la chaîne câblée Showtime propose la première saison de la série d’anthologie Super Pumped ​, créée par Brian Koppelman et David Levien (derrière le succès Billions), consacrée aux histoires d’entreprises qui ont eu une influence sur la culture américaine (et occidentale). Cette adaptation d’un essai du journaliste Mike Isaac s’emploie à dresser le portrait (peu flatteur) du p.-d.g. d’Uber, Travis Kalanick, de son arrivée au sein de l’entreprise jusqu’à son renvoi dans des circonstances troubles. Joseph Gordon-Levitt prête ses traits au dirigeant déchu, tandis qu’Uma Thurman se glisse pour l’occasion dans la peau d’Arianna Huffington. Curiosité : Quentin Tarantino assure la narration de cette chronique en montagnes russes.

À ne pas manquer Deux amies, à distance



L’adaptation du deuxième tome de la magnifique saga amicale d’Elena Ferrante a été lancée en Amérique du Nord à peine quelques jours après le début du grand confinement du printemps 2020. Deux ans plus tard, les admirateurs de L’amie prodigieuse ont enfin droit à la suite, qui nous ramène quelques instants après la scène finale du dernier épisode, comme si de rien n’était… Ce troisième effort, toujours aussi fidèle à l’œuvre originale, met impeccablement en lumière la distance grandissante entre Lenù et Lila, et le climat houleux de l’Italie des années 1970. Un très bon cru, encore.



My Brilliant Friend: Those Who Leave and Those Who Stay (V.O. italienne sous-titrée en anglais)

HBO et Crave, lundi, 22 h

Disney+, dès le 3 marsShowtime et Crave, dimanche, 22 h