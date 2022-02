«La diplomatie du vaccin»: piqûre politique

La cinquième vague de COVID-19 aura montré l’importance de donner accès rapidement aux vaccins à l’ensemble de la population mondiale. En cette matière, nous sommes bien loin du compte… Dans ce documentaire français récent, on apprend (si on ne le savait pas déjà) que seulement 1 % de la population du continent africain a eu droit à une dose (ou plus) de vaccin. Ce déficit est entre autres le résultat de « l’égoïsme vaccinal » des grandes puissances, au premier chef celui des États-Unis de Donald Trump.

Ce protectionnisme a en effet permis aux autres pays de profiter de la course au vaccin pour étendre leur zone d’influence. Le documentaire offre un portrait partiel de ces tractations à travers quelques exemples très parlants de « solidarité » vaccinale très intéressée… On y présente les cas de Saint-Marin, qui a dû se tourner vers le « Spoutnik V » russe, faute d’obtenir de l’aide de l’Union européenne, et celui de la Serbie, qui a fait appel à l’aide une nation amie (et déjà très bien implantée dans son économie), la Chine.

Une ribambelle de décideurs et d’observateurs de l’Union européenne, des États-Unis et de la Russie mettent en relief et en contexte les zones d’influence qui se dessinent à travers cette nouvelle donne diplomatique pandémique. L’ensemble de ces témoignages (parfois un peu trop « officiels ») et la conclusion sur les ratés et failles du programme COVAX, qui doit permettre de vacciner les populations les plus pauvres et vulnérables, laissent l’impression qu’au fond, rien n’a vraiment changé sur l’échiquier politique mondial.

