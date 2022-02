«L’appel de la nature»: le grand déménagement

Il s’agit du projet d’une vie. Celui de déménager, non pas à trois pâtés de maisons, mais en forêt, à près de deux heures de route dans une maison autoconstruite, un rêve longuement chéri par Maryse L’Archevêque et Simon Sauvé, partenaires dans la vie comme au travail. Ensemble, ils ont fondé une entreprise d’architecture et de design, Société Design, mais aussi une famille. Le couple a deux jeunes filles, Adèle et Romy.

En passant de Repentigny à Val-des-Lacs, la famille a traversé son lot de défis que retrace L’appel de la nature, nouvelle série diffusée par Casa. L’auditoire est amené à suivre les différentes étapes qu’oblige le passage du croquis de la maison à une réalité bien concrète.

L’une des forces de l’émission, qui plaira assurément aux amateurs de design, réside dans son authenticité. Réalisée en pleine pandémie, la série témoigne de l’inflation et de la pénurie de marchandises qu’a connues le secteur de la construction. On s’immisce aussi dans le quotidien du couple d’entrepreneurs aux horaires surchargés qui a deux filles à élever, avec les hauts et les bas que ces réalités entraînent.

Semaine après semaine, la famille Sauvé invite le public à entrer dans sa demeure afin de vivre avec elle ce projet grandiose. Débordante d’émotion, elle raconte autant la mise en vente de la maison, les premiers défrichages de la future propriété perchée sur le haut d’une colline, que les divers adieux et les premiers bonjours qui jalonnent pareil parcours. Une série à la fois douce et inspirante qui illustre merveilleusement bien les nuances d’une importante transition.

L’appel de la nature Casa, dès le 28 février, 20 h