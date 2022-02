Le regard de Danic

Le cinéaste documentaire Danic Champoux, parti à l’âge de 45 ans, laisse une œuvre singulière, souvent très personnelle, qui porte un regard bienveillant sur des gens qu’on voit rarement sur nos écrans. Quelques-uns de ses films sont accessibles gratuitement en ligne, dont un portrait d’un centre d’hébergement du Centre-Sud, celui de Yolande Simard-Perrault et ceux de quidams émouvants.

CHSLD mon amour, Noovo.ca, La fille du cratère et Autoportrait sans moi, ONF.ca et Mom et moi, sur Vimeo

Un combat méconnu

La grande série dramatique originale proposée par la CBC cet hiver raconte, à travers le récit fictif de la lutte pour de meilleures conditions de travail des bagagistes noirs qui s’échinaient pour une compagnie ferroviaire dans le Montréal des années 1920, l’histoire de la communauté noire de la Petite-Bourgogne.

The Porter, CBC, 21 h