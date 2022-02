Séparation travail-famille

Ce thriller d’anticipation réalisé par Ben Stiller explore de façon inquiétante la question de la conciliation travail-vie privée, ou plutôt son contraire… On suit le quotidien d’employés d’une entreprise qui, grâce à une intervention chirurgicale, ne se souviennent pas de leur vie privée quand ils sont au travail et oublie leur vie professionnelle quand ils sont à la maison. Avec Adam Scott, Christopher Walken et Patricia Arquette.

Dissociation (Severance en v.o.a.) AppleTV+

Retomber en enfance

Le très chouette magazine culturel animé par Chantal Lamarre s’intéresse cette semaine à la représentation de l’âge tendre dans les œuvres d’hier et d’aujourd’hui, dont le tout premier long métrage de Chaplin, Le Kid.

Culturama, Artv, 20 h