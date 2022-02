​Sur vos écrans: histoire afro-américaine (du Nord)

Parce qu’ils ont aussi combattu

Le titre français de Black Liberators WWII, d’abord présenté à History Channel Canada lors du dernier jour du Souvenir, révèle à lui seul le sort qu’on a réservé aux soldats afrodescendants qui ont combattu au sein de l’armée canadienne dans la mémoire collective. Dans son film documentaire, Adrian Callender tente de corriger un peu cette injustice en racontant l’histoire d’une demi-douzaine de Canadiens noirs qui ont combattu durant la Seconde Guerre, et par le fait même celle de leurs camarades, qui ont tous dû composer avec le racisme de leur société et de l’organisation dans laquelle ils se sont engagés.

Les témoignages directs et rapportés par les enfants de ces six vétérans faisant, dans plusieurs cas, figures de pionniers, mettent en lumière le racismequi prévalait dans l’armée. Celle-ci aura refusé d’admettre dans les rangs de sa marine et de son aviation des candidats tout à fait qualifiés sur l’unique critère de la couleur de leur peau jusqu’en 1942. Les récits de ces vétérans, émaillés d’anecdotes sur les batailles marquantes auxquelles ils ont participé, sur les amitiés et les solidarités inattendues qu’ils ont développées et les luttes qu’ils ont dû mener pour se tailler une place dans l’armée, sont appuyés par les explications pas toujours nécessaires d’experts.

Leur apport le plus intéressant arrive à la fin du film, lorsqu’il est question du retour à la vie civile, qui fut, dans bien des cas, plus difficile qu’attendu pour plusieurs d’entre eux.

Un grand émancipateur?

Voilà la question centrale que pose la minisérie documentaire. Et il serait faux de dire que cette production de très bonne tenue arrive à répondre de façondéfinitive à cette vaste question au sujet du président américain qui a aboli l’esclavage, au milieu d’une guerre civile qui déchirait son pays.

Ce portrait d’« Uncle Abe » et de son action et sa pensée politiques durant sa présidence houleuse donne à découvrir un personnage beaucoup plus complexe et tiraillé que l’image presque angélique qu’on a tendance à lui accoler. On comprend à travers de nombreux extraits de discours, de correspondances et autres documents d’archives, et les commentaires et explications d’historiens et d’autres spécialistes, qu’Abraham Lincoln n’avait pas l’ambition de devenir le libérateur des Noirs au moment de son élection. Il voulait essentiellement sauver l’union, par tous les moyens, mais son discours (et ses idées) a fini par évoluer et lui faire changer le cours des choses.

Ce projet documentaire, qu'on aurait facilement pu imaginer sur les ondes de PBS, tant pour son ton que pour sa forme, a le grand mérite de remettre en contexte ce personnage d'exception et son héritage. Il accorde une place importante aux histoires d'esclaves et de soldats noirs anonymes et aux acteurs importants de l'époque, dont l'incontournable Frederick Douglass, qui aura eu une influence sur Lincoln, tout traçant des liens évidents avec la situation politique instable qui prévaut chez nos voisins du Sud.

Donner une voix à Douglass

Le militant noir le plus connu du XIXe siècle américain, Frederick Douglass, était un grand écrivain et un orateur d’exception. Faute d’avoir d’archives sonores de la voix de ce chantre de l’égalité pour tous, né esclave et autodidacte, ce documentaire qui lui est consacré ne lui en donne pas seulement une, mais cinq.

Comme son titre l’indique (Frederick Douglass in Five Speeches), ce film inspiré de la biographie « pulitzérisée » Frederick Douglas: Prophet of Freedom de David Blight dresse le portrait de cette figure politique d’exception à travers cinq discours marquant les étapes importantes de sa vie et de ses combats, livrés avec conviction par des acteurs (et une actrice). Les explications d’une brochette de spécialistes, dont Blight et Henry Gates Jr. (l’historien « vedette » de PBS…), viennent mettre en contexte ces textes ancrés dans leur époque.

À ne pas manquer Les enfants d’Erik le Rouge

La série canado-irlandaise inspirée des sagas vikings a tiré sa révérence en 2019 sur History Channel, après six saisons chargées d’action, d’aventures plus ou moins chevaleresques et d’événements à l’historicité discutable. Le producteur Michael Hirst (Les Tudors) remet ça dans cette suite produite par Netflix, qui nous entraîne un siècle après la conclusion du 6e chapitre, qui avait offert une incursion (hâtive) en Amérique du Nord. Cette fois, on suivra le destin des enfants d’Erik le Rouge, de Leif Eriksson et de Freydis Eiriksdottir, qui iront (logiquement) faire leur tour de ce côté de l’Atlantique et faire la guerre du côté de l’Angleterre.

