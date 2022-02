Lettre d’amour à ceux qui n’ont plus de voix

Cela se passe dans le Montréal des années 1920, durant la prohibition américaine. Pour un homme noir, le travail de bagagiste pour une compagnie de chemin de fer est l’une des possibilités, limitées par ailleurs, de gagner sa vie. Et c’est le thème de la série The Porter, d’Arnold Pinnock et Bruce Ramsay, à CBC. Inspirée de faits réels, bien que très dramatisée, la série s’intéresse notamment aux conditions de travail déficientes de ces employés, l’un d’entre eux y trouve d’ailleurs la mort, et au combat syndical mené par ses membres pour les améliorer.

C’est pourtant à Winnipeg que la série a été tournée dans son ensemble, grâce, notamment, à la collaboration du scénographe Réjean Labrie. « La principale raison pour laquelle on a tourné à Winnipeg est qu’il nous fallait un train », dit M. Labrie, citant par ailleurs aussi les crédits d’impôt alléchants qu’offre le Manitoba pour ce genre de production. Winnipeg disposait donc à la fois d’un train datant de 1910 et d’une station ferroviaire d’époque. Pour sa part, le quartier Saint-Antoine de Montréal, devenu depuis la Petite-Bourgogne, a été recréé dans un petit quartier de Winnipeg où on retrouvait certaines façades de brique. Le reste a pu être réalisé « grâce à l’aide d’effets spéciaux », poursuit M. Labrie.

C’est donc dans ce décor que les téléspectateurs pourront suivre les péripéties de la vie de Junior, employé de train qui tente d’arrondir ses fins de mois en fourguant de l’alcool dans les wagons, ce qui lui vaut les foudres de Miss Queenie, une féroce cheffe de bande de Chicago.

Pendant ce temps, Marlene, l’épouse de Junior, qui est infirmière pour la Croix-Noire (Black Cross Nurses), œuvre à l’amélioration des conditions de vie de la communauté noire de Montréal, et tente d’instaurer une clinique dans le quartier.

Des histoires d’ambition

Arnold Pinnock, concepteur, scénariste et producteur exécutif de la série, vit présentement à Toronto. Né de parents originaires de Jamaïque, il a grandi en Angleterre avant d’immigrer au Canada. Il voit dans la réalisation de cette série une façon de présenter des racines de la communauté noire du Canada, en mettant en scène des personnages ambitieux, chacun dans leur domaine respectif.

« La série est une sorte de lettre d’amour à ceux qui n’ont plus de voix aujourd’hui, et pour leurs descendants non seulement dans le quartier Saint-Antoine, aujourd’hui Petite-Bourgogne, mais à travers le pays. Ces gens ont ouvert la voie pour une classe moyenne dans la communauté noire. Je veux divertir, faire sourire ou faire pleurer, mais j’aimerais aussi que ceux qui la regardent aient envie d’en savoir plus sur cette période de l’histoire », dit-il en entrevue.

Il y a plusieurs années, par un grand froid de février, il a découvert dans la Petite-Bourgogne, à Montréal, le bâtiment en ruines du centre de services de la communauté noire de Montréal. Il en est resté tellement ému qu’il a rêvé durant un certain temps de produire une série dont tous les fonds auraient servi à sauver l’édifice. « Mais nous nous y sommes pris trop tard, l’édifice a été démoli deux ans plus tard », dit-il.

L’idée de la série a néanmoins continué de faire son chemin. Et le projet a permis en cours de route à Arnold Pinnock de découvrir lui-même l’histoire de la communauté noire du Canada. « J’ai découvert que les bagagistes noirs n’étaient pas qu’une réalité du sud des États-Unis, mais qu’il y en avait aussi au Canada », dit-il.

« De toute évidence, les hommes qui travaillaient sur les chemins de fer n’avaient aucune possibilité de promotion. Ils travaillaient dans des conditions extrêmes, durant de longues heures et pour un maigre salaire », dit-il. Or, les personnages de la série The Porter sont prêts à tout pour sortir de leur condition, du bagagiste qui fait la contrebande d’alcool à la danseuse de music-hall qui rêve d’un grand rôle, en passant par l’infirmière qui cherche du financement pour ouvrir sa clinique, ou le syndicaliste qui veut améliorer les conditions de travail de ses membres.

L’histoire racontée dans The Porter s’inspire d’événements qui auraient pu survenir à Winnipeg, où une grève des employés de chemin de fer a eu lieu en 1919. à cette époque, le syndicat de la Fraternité canadienne des employés ferroviaires (CRBE) excluait les Noirs, qui se sont regroupés pour former leur propre syndicat, l’Ordre des porteurs de wagons-lits (OSCP).

Mais les réalisateurs ont aussi choisi de situer l’action de la série à Montréal, notamment à cause de sa réputation de ville de plaisirs et de vices, où les Américains affluaient pour échapper à la prohibition. « C’était un peu leur Las Vegas, dit Arnold Pinnock, et nous aimions cet aspect. »

À l’époque, Montréal se fait parfois appeler la Harlem du Nord, tandis que Winnipeg en était la Chicago. L’intégration d’un peu de l’histoire des deux villes dans The Porter donne lieu autant à de colorées scènes de danse qu’à d’autres de gangstérisme.

Pour l’instant, la série The Porter n’a pas encore été traduite en français, mais des discussions sont en cours avec Radio-Canada pour qu’elle le soit.



The Porter CBC, dès le lundi 21 février, 21 h, à raison d’un épisode par semaine pour un total de huit ; aussi en ligne sur CBC Gem.