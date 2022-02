«Paraiso»: l’enfer au paradis

Espagne, automne 1992. Trois jeunes femmes sont portées disparues depuis la fin de l’été, et l’enquête menée par une police négligente n’aboutit pas. Le jeune frère de l’une d’entre elles, Javi, s’approprie alors le rôle d’enquêteur afin de reconstituer les événements, et surtout de tenter de retrouver sa sœur. Les découvertes de son quatuor — deux fidèles amis, la brute de la classe et lui-même — se feront toutefois bien au-delà du commun des mortels.

La fiction de sept épisodes n’est pas sans rappeler l’adulée série Stranger Things, où quatre adolescents vivent une aventure surnaturelle au début des années 1980. Un soupçon de ressemblance avec le film de 1985 Les Goonies ponctue aussi la série espagnole intitulée Paraiso (Paradis en français), en référence au nom de la discothèque où se déroule la majeure partie de l’intrigue.

Forte de son atmosphère campée à une époque précellulaire, l’émission possède des personnages fort attachants aux prises avec l’amplitude des émotions vécues à l’adolescence. La série agace toutefois son public en raison d’une multitude d’intrigues qui tardent à être expliquées, en plus de péripéties frôlant toujours la tragédie. Quelques blagues racistes et sexistes, à l’image de la société d’il y a trente ans, parsèment aussi la fiction.

Malgré ces défauts, les amateurs de la populaire et bien cotée série signée Netflix trouveront du plaisir à regarder Paraiso, dont la seconde saison a déjà été tournée. Il faut simplement abandonner les monstres du monde à l’envers pour découvrir les fantômes de l’au-delà.

Paraiso Tou.tv Extra, dès le 24 février