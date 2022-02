Magazine pour petits(et grands) lecteurs

Vous avez lu et relu les mêmes livres avec votre précieuse progéniture ? Panne d’idées pour vous renouveler ? Ce nouveau magazine consacré à la littérature jeunesse et à ses artisans, animé par Pierre-Yves Lord, avec le concours de Catherine Trudeau, s’avère une mine de suggestions qui ravira les petits lecteurs, et leurs parents…

Conte pis raconte, Tou.tv

Jeux olympiques et météo

Au programme de l’excellent magazine, une entrevue avec le météorologue de Radio-Canada bientôt à la retraite Pascal Yiacouvakis, à propos de son métier, qui a changé depuis son arrivée en ondes, et de notre obsession pour le temps qu’il fait et fera. Il sera aussi question de la couverture journalistique, que certains considèrent comme un peu trop mélodramatique, des Jeux olympiques, avec la journaliste Nancy Audet.

Dans les médias, Télé-Québec, 21 h