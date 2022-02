Histoire de solidarité

La nouvelle fiction jeunesse quotidienne de Télé-Québec pilotée par Marie-Hélène Lebeau-Taschereau (Conseils de famille) suit trois ados qui n’ont rien en commun, sinon qu’ils sont unis par un secret qu’ils ne doivent pas trahir, au risque qu’il soit éventé sur un réseau social en vogue.

Le pacte, Télé-Québec, 18 h 30

Histoires de solidarité et de courage

Lancée en ligne en 2020, cette anthologie de films de Steve McQueen (Twelve Years a Slave) sur les combats, politiques et du quotidien, de la communauté caribéenne de Londres entre 1962 et 1982 est disponible sur le volet gratuit de Tou.tv. À noter que le premier volet, Mangrove, disparaîtra de la plateforme le 15 février.

Small Axe, Tou.tv

Histoire de couple, encore

Après une première saison fort réussie, Nick Hornby et Stephen Frears font à nouveau équipe dans cette nouvelle série en dix courts épisodes sur un couple à la dérive et en thérapie, qui se séparera. Ou pas… Les excellents Brendan Gleeson et Patricia Clarkson se prêtent cette fois au jeu de l’amour fatigué.

State of The Union, Sundance Now