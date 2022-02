«Conte pis raconte»: retomber en enfance

« Mais, je ne pense même pas que ça existe encore, les dragons », laisse tomber Valexia, six ans, incertaine de son affirmation, après sa lecture de Cher dragon d’Emma Yarlett. Cette charmante hésitation prend vie dans la nouvelle émission hébergée par Tou.tv, Conte pis raconte, une série de capsules d’une douzaine de minutes célébrant la littérature jeunesse, mais aussi les artisans derrière ces livres aux couleurs pétillantes et aux histoires fascinantes.

Portée par l’animateur Pierre-Yves Lord, cette série s’avère spécialement pertinente pour les familles à la recherche de trouvailles pour leurs tout-petits, tout en étant digne d’intérêt pour ceux qui savourent simplement les livres aux illustrations délicieuses.

Au premier coup d’œil, l’émission peut étourdir, voire agacer en raison de la succession trop rapide des segments qui la composent. Or, ce rythme, combiné à la polyvalence des contenus qui varient d’un épisode à l’autre, amène bien assez tôt un dynamisme prenant. Entrevues, croquis animés, ateliers ainsi que recommandations, dont celle de la comédienne Catherine Trudeau, sont au rendez-vous dans ce nouveau magazine littéraire télévisuel à l’image de son propos. Colorés et captivants, les graphiques sauront assurément attirer le regard des jeunes et moins jeunes.

Le tout est piloté aisément par un passionné de lecture dont la curiosité et l’amour des univers littéraires traversent l’écran. « Il n’y a rien de plus immersif, je trouve, comme expérience, qu’un livre. Parce qu’une fois qu’on a lu l’histoire, elle nous habite », conclut l’animateur.

Conte pis raconte Sur Tou.tv dès le 16 février