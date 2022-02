«Le pacte»: un pour tous, tous pour un

À compter du 14 février, Théo, Arnaud et Aïna, trois jeunes aux horizons différents unis par la nécessité d’un secret, occuperont les ondes de Télé-Québec dans Le pacte, une toute nouvelle série écrite à plusieurs mains, dont celles de Marie-Hélène Lebeau-Taschereau, à qui l’on doit notamment Conseils de famille. Dans leur mire, un élan dont on a beaucoup discuté pendant la pandémie, à savoir la solidarité.

A priori, tout sépare Théo (Mathéo Piccinin-Savard), jeune geek aussi baveux que bon, Arnaud (Léokim Beaumier-Lépine), garçon mystérieux tout juste débarqué dans cet univers, et Aïna (Sarah-Maxine Racicot), jeune frondeuse prête à se lancer plusieurs défis pour impressionner ses fans sur les réseaux sociaux. Liés malgré eux, les trois comparses vont cultiver une amitié qui n’aura au départ rien de naturel ni même de spontané. Ils vont donc devoir réfléchir à leur relation, qui reste très calculée, afin que leur secret ne connaisse pas de fuite.

« J’avais envie de raconter une histoire de solidarité et de gens qui se mettent ensemble pour défendre quelque chose de plus grand qu’eux. Des gens qui, dans d’autres circonstances, ne l’auraient pas fait », raconte la conceptrice et autrice principale Marie-Hélène Lebeau-Taschereau dans un entretien accordé au Devoir.

L’amitié et la chimie développées entre les personnages au fil de la série ont d’ailleurs rapidement trouvé écho dans la vie réelle. « C’était fascinant de voir [les comédiens] arriver pour la première lecture des textes, ne pas se connaître, et de constater que, plus le tournage avançait, plus on assistait à la création d’une gang […] Et de voir que cette amitié-là existait autant à l’écran que dans les coulisses, ben je pense que ça participe à cette magie [qui émane de] la série », souligne l’autrice.

La solidarité que l’on peut voir entre ces jeunes n’est pas étrangère à celle que trouve Marie-Hélène Lebeau-Taschereau dans son travail. Écrite en collaboration avec d’autres scripteurs, notamment Caroline Allard, Joëlle Bond et Robin Balzano, la série est portée par un esprit d’équipe fort important pour l’autrice de la série Clovis. « J’ai toujours eu des équipes variées. Paritaire aussi, avec différentes expériences de vie. Ça enrichit l’œuvre », souligne-t-elle.

Elle traîne ainsi avec fierté l’expérience d’équipe acquise lors de ses précédents projets. À plusieurs, « ça devient plus grand. Tout le monde s’approprie la série. Et ça, ça fait partie de moi. Je suis une fille de gang, de famille. Dans toutes les séries que j’écris, la famille est là. On devient qui on est grâce et malgré notre famille, alors c’est le thème auquel je reviens toujours ».

Au cœur du réel

Au-delà de cette complicité heureuse, la série laisse une place à la découverte de différents types de familles, de parents tout aussi importants et impliqués dans la vie de leur enfant respectif. Théo vit ainsi avec sa mère célibataire, Marianne (Marilyn Castonguay), qui tire le diable par la queue. Arnaud, fils de Jade (Fanny Mallette), mère médecin, et Jason (Alexandre Goyette), père policier. Et enfin Aïna, fille de Maxime (Fayolle Jean Junior), professeur, préoccupé par son travail.

S’ajoute à ces univers l’école secondaire dirigée par Julie Gaumont (Debbie Lynch-White), une femme autoritaire dont la fille, Laurence (Sandrine Carneiro), fréquente l’école.La mise en scène de ces familles permet d’aller au-delà du public visé et d’étendre le spectre des téléspectateurs. Pour Marysol Charbonneau, directrice des contenus jeunesse et famille à Télé-Québec, contribuer à ce qu’il y ait des échanges entre les enfants et les parents est une piste importante à creuser.

« On ne veut pas faire de la télévision éducative, scolaire. Par contre, en présentant des personnages auxquels on peut s’identifier, qui se comportent de la bonne façon, ils deviennent des modèles […] Et l’écoute peut être partagée. Ça se peut que, comme adulte, on y trouve notre compte. L’audience potentielle est plus large que les 9-12 ans », soulignait-elle dans une conférence de presse tenue en début de semaine pour présenter la série.

Depuis la famille jusqu’à l’amitié, en passant par l’intimidation, la pauvreté, l’anxiété, les réseaux sociaux et l’apparence, différents thèmes, parfois plus lourds, sillonnent la série. Dans une volonté d’offrir des ressources supplémentaires aux téléspectateurs, Télé-Québec et KOTV se sont ainsi associés à Tel-Jeunes. « Oui, on fait de la télévision jeunesse, de la fiction, de beaux personnages, qui vivent plein d’émotions, mais notre mission secrète, c’est d’outiller les enfants par rapport à leur développement […] On a lancé cette série en voulant parler des compétences du XXIe siècle. Développer les relations sociales, l’esprit critique, être capable d’avoir une entraide, de développer de l’empathie. Mais au fil des épisodes, on s’est rendu compte qu’il y avait de la place pour faire un partenariat avec Tel-Jeunes parce que les textes disaient déjà ça […] », explique Marysol Charbonneau.

Nouvelle série pleine de promesses — c’est du moins ce que laissent présager les trois premiers épisodes visionnés —, Le pacte s’annonce vibrante, accrocheuse, tenue à bout de bras par une distribution costaude, faite de comédiens expérimentés et fort crédibles. Une première saison qui se termine sur une finale ouverte dans laquelle les ficelles ne sont volontairement pas toutes attachées. « Le but était de clore un chapitre, mais, effectivement, les personnages ont encore bien du chemin à faire, bien des histoires à vivre. Oui, c’est sûr qu’on rêverait d’une deuxième saison qui nous permettrait d’aller plus loin dans la vie de ces familles-là », conclut l’autrice, tout sourire et pleine d’espoir.

Le pacte Télé-Québec, à compter du 14 février, du lundi au jeudi, 18 h 30. En reprise du mardi au vendredi à 11 h 30 et à 16 h.