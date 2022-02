Sur vos écrans: repartir à zéro (ou presque)

D’autres scènes de la vie conjugale

En fiction télévisée, le format court est parfois préférable à une intrigue qui s’étire. Dans le cas présent, c’est encore meilleur au deuxième effort. State of the Union, scénarisée par l’auteur Nick Hornby et réalisée par son compatriote britannique Stephen Frears, nous avait séduits en 2019 et avait remporté le prix Emmy de la meilleure courte série dramatique, et ceux des meilleurs interprètes masculin et féminin (Chris O’Dowd et Rosamund Pike) dans une courte série dramatique.

Cette incursion dans l’intimité d’un couple à la dérive dans les quelques minutes précédant chacune de leurs séances de thérapie conjugale, dont on pourra découvrir la version québécoise sur Tou.tv Extra en mars, constituait un canevas de départ particulièrement riche pour une anthologie. Un peu moins de deux ans plus tard, les créateurs avaient le feu vert de leur diffuseur Sundance TV (et sa plateforme Sundance Now) pour raconter une autre histoire conjugale complexe. 

Cette fois, l’auteur de High Fidelity, qui fait toujours équipe avec Frears, déplace le décor de son anthologie britannique de l’autre côté de l’Atlantique pour raconter les misères conjugales d’un couple de baby-boomers bourgeois de la Nouvelle-Angleterre qui se rencontre dans un café de troisième vague tout juste avant son rendez-vous hebdomadaire avec ses thérapeutes. Patricia Clarkson et Brendan Gleeson incarnent à merveille ces personnages au premier abord plutôt caricaturaux (elle, une progressiste militante portée par sa nouvelle vie spirituelle, lui, un conservateur borné peu enclin à communiquer ses émotions), dont les subtilités se révèlent habilement au fil des dix épisodes de dix minutes.

Cette deuxième mouture, encore plus maîtrisée que la première, tant par la finesse de ses dialogues que par l’évolution psychologique de ses deux protagonistes, s’offre le luxe d’introduire un personnage de soutien étoffé, qui s’avère essentiel dans la progression de l’intrigue, dont on vous laissera le plaisir de découvrir le dénouement, satisfaisant pour madame, pour monsieur et pour le téléspectateur.

Jeune prince plus dramatique

Parfois, le format court donne des idées de grandeur. C’est ce qui est arrivé avec le court métrage Bel-Air, une fausse bande-annonce pour une relecture contemporaine beaucoup plus sombre de la comédie de situation à succès des années 1990 The Fresh Prince of Bel-Air, réalisé et scénarisé par un jeune inconnu, Morgan Cooper. Le film de quatre minutes mis en ligne sur YouTube s’est rendu jusqu’à l’interprète du personnage principal de The Fresh Prince — qui portait d’ailleurs son propre nom —, Will Smith, qui a mis les efforts pour qu’une véritable relecture télévisuelle dramatique se concrétise, collaborant à sa création et la coproduisant.

Les courts extraits que nous avons pu voir des aventures d’un adolescent d’un milieu ouvrier de Philadelphie qui se retrouve chez sa tante fortunée de Bel-Air après avoir été l’objet de menaces d’un gang criminalisé sur un terrain de basketball font penser à de nombreuses séries adolescentes (ou pour « jeunes adultes ») qui baignent dans une atmosphère inquiétante, à mi-chemin entre le suspense psychologique (parfois criminel) et le drame social. On est à des années-lumière de la comédie de situation de jadis qui, entre deux éclats de rire du public, arrivait tout de même à faire réfléchir sur les classes sociales et la condition des Afro-Américains, qu’ils soient pauvres ou non. Il reste à voir si malgré le changement de ton, la réflexion et le succès seront au rendez-vous.

Rentrer à la maison

Les dernières nouvelles que nous avons eues de Mme Maisel, la formidable héroïne comique imaginée par Amy Sherman-Palladino (Gilmore Girls), remontent à avant la pandémie… en décembre 2019. C’est dire combien les fans de la série qui raconte les aventures de cette femme au foyer new-yorkaise, bourgeoise et juive des années 1950, qui se découvre une passion et surtout un talent pour les monologues humoristiques pouvaient avoir hâte à cette quatrième saison, qui leur sera toutefois offerte en tranches hebdomadaires plutôt que d’un seul bloc.

Un embargo critique nous empêche de nous étendre sur les qualités des deux premiers épisodes de cette nouvelle fournée, rendus disponibles à la presse. On peut se risquer à dire que ces retrouvailles avec l’exubérante et verbomotrice Midge (Rachel Brosnahan), plantées au tout début des années 1960, la ramènent à un point de départ professionnel et personnel, après une troisième saison qui l’avait vue accéder aux « ligues majeures » et aux scènes prestigieuses des États-Unis et d’ailleurs. Encore une fois, on vous laisse le loisir de découvrir de quoi ce retour au bercail forcé sera fait.

À ne pas manquer Rira bien… version ROC

​La compétition télévisuelle japonaise Documental, lancée en 2016, dans laquelle quelques humoristes « s’affrontaient » six heures durant afin de faire rire tous les autres (mais pas eux-mêmes…) et ainsi espérer remporter le gros lot pour le compte d’une œuvre caritative de leur choix, a fait des petits. Depuis 2019, des versions mexicaine, australienne, allemande, italienne, espagnole, iranienne et indienne ont été mises en ligne sur Prime Video, qui lance cette semaine la variante canadienne… anglaise. Le Montréalais Jay Baruchel est le maître de cérémonie de ce « télécrochet » qui met en vedette une demi-douzaine de comédiens peu connus du public francophone (Colin Mochrie, Mae Martin, Tom Green) et une autre gloire locale, Jon Lajoie.

LOL : Last One Laughing Canada Prime Video, dès le 18 février

