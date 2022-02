La vie hors du nid

Cette troisième saison de la série documentaire qui suit de jeunes adultes atteints d’un trouble du spectre de l’autisme nous entraîne un peu plus hors du giron familial, alors qu’on s’intéresse plus particulièrement aux défis que représente pour eux le développement de relations amoureuses et amicales. Et c’est toujours aussi émouvant, mais pas mélo.

Autiste, amour et amitié, Moi et Cie, 19 h 30

L’héritage

Notre ex-collègue Guillaume Bourgault-Côté, journaliste à L’Actualité, dresse un portrait de ce qu’il reste de l’héritage politique de celui que plusieurs surnommaient « Ti-Poil », au-delà de l’image de héros d’un peuple. Vaste et passionnante question à quelques mois du centenaire de sa naissance.

Qui se souvient de René Lévesque ? Télé-Québec, 20 h