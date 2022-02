25 ans plus tard…

Le 22 mars prochain marquera le quart de siècle de la tragédie de l’incendie et du « suicide collectif » d’adeptes de l’Ordre du temple solaire, une secte secrète qui avait fait la manchette pour ce genre de drame en Europe dans les mois précédents. Ce « thriller » documentaire en six épisodes réalisé par Jean-François Poisson (Sur les traces d’un tueur en série) revient sur ces événements et en explore des angles moins médiatisés à l’époque.

L’ordre du temple solaire, Vrai (plateforme de contenus non scriptés de Videotron)

Diva pionnière

Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, American Masters propose un portrait de la cantatrice afro-américaine Marian Anderson, première Noire à avoir chanté sur la scène du Metropolitan Opera, en 1955, et qui a également participé activement au mouvement pour les droits civiques.

American Masters — Marian Anderson: The Whole World in Her Hands, PBS, 21 h