Un Québec qui se souvient

« Si on parle encore [de René Lévesque], 35 ans après, c’est parce qu’il y avait quelque chose de grand dans cet homme-là, c’est évident », laisse tomber Martin Lachance à propos du fondateur du Parti québécois, quelques minutes après le début du documentaire Qui se souvient de René Lévesque ?. Amateur de pêche, ce dernier raconte, alors qu’il est à bord d’une chaloupe au cœur du lac du Pimbina, à 30 kilomètres de Shawi-nigan, ce qui a été appelé « le grand déclubage ». Initiative prise sous René Lévesque, cette opération a mis fin aux clubs privés de chasse et de pêche au Québec, permettant ainsi aux Canadiens français de se réapproprier leur territoire jusque-là fortement contrôlé par les riches et les anglophones.

C’est ce qui plante le décor, assez imagé, de ce documentaire d’une heure sur l’ancien premier ministre québécois. Animée par le journaliste politique Guillaume Bourgault-Côté, qui a précédemment narré le balado La nuit des longs couteaux, cette collaboration entre Télé-Québec et le magazine L’actualité tente une réponse à cette épineuse question, mais surtout à une autre : « de quoi se souvient-on de cet homme qui semble avoir marqué les esprits ? »

C’est à l’occasion du double anniversaire du politicien, soit le 100e de sa naissance et le 35e de son décès (24 août 1922 et 1er novembre 1987), que Guillaume Bourgault-Côté a sillonné le Québec, un hommage en soi à René Lévesque, lui qui aimait tant ce territoire. De Montréal à Québec et de Shawinigan à la Gaspésie, l’animateur a aligné les entrevues lui permettant de mettre en lumière l’héritage exhaustif qu’a légué « Ti-Poil » à la nation québécoise, et ce, malgré le contexte pandémique parfois visible à l’écran dû à la distanciation.

« On sait que le premier mandat de René Lévesque, beaucoup de gens s’en souvenaient comme d’un très grand, explique Guillaume Bourgault-Côté lors d’un entretien avec Le Devoir. Et forcément, ça commence à faire longtemps, alors certaines de ses réalisations ont sombré dans l’oubli. »

C’est d’ailleurs l’ampleur des exploits du politicien qui a été l’aspect le plus marquant des multiples rencontres du journaliste : « Personnellement, il y a plusieurs de ses réalisations que j’ignorais ou que j’avais oubliées et que je trouve particulièrement intéressantes. D’autant plus qu’on voit aujourd’hui la résonance que ça a [encore aujourd’hui]. »

Guillaume Bourgault-Côté pense notamment à la question de l’environnement, qui est fondamentale de nos jours et qui a été mise en évidence grâce à l’ex-premier ministre. « C’est sous René Lévesque, par exemple, qu’on a créé le ministère de l’Environnement, la Loi sur les parcs qui, ultimement, vont devenir les parcs de la SEPAQ, ainsi que le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement [BAPE]. Tout ça en même temps qu’arrive, dans ce grand thème de la protection et de l’accès au territoire, toute la question du déclubage. »

De l’ordre du grandiose

Évidemment, les réalisations de René Lévesque ne s’arrêtent pas là. « Quand il est arrivé au pouvoir, il a en quelque sorte fermé la parenthèse de la Révolution tranquille, mais il y avait un contexte qui permettait ça aussi. À peu près tout était à faire », détaille Guillaume Bourgault-Côté.

À quelques reprises, des réponses à des sondages spécialement créés pour le documentaire sont mises en valeur. Parmi ceux-ci, l’un visait à savoir quelle était la réalisation la plus marquante du politicien selon la population. Se bousculent alors au classement l’instauration de la loi 101, le référendum de 1980, la nationalisation de l’électricité, la fondation du Parti québécois, les lois sur l’assurance automobile, la protection de la jeunesse, la protection du consommateur, la protection du territoire agricole, le refus de signer la Constitution ainsi que la reconnaissance des droits ancestraux des Premières Nations.

Certains autres points, dont la plus grande fierté de René Lévesque, n’apparaissent toutefois pas dans cette liste. Selon Marie-Claude Tremblay, qui a occupé le poste de cheffe de cabinet plusieurs années et qui a été interviewée par Guillaume Bourgault-Côté, la Loi sur le financement des partis politiques aurait été la réalisation dont son ancien patron aurait été le plus heureux. D’ailleurs, seul son amour pour la démocratie aurait pu surpasser son affection bien connue pour le français, a indiqué Pauline Marois, qui fut ministre sous René Lévesque et qui occupe elle aussi une place de choix dans ce documentaire.

En tout, une quinzaine d’intervenants mettent leur grain de sel. Les perspectives uniques de Claude Lévesque, fils du politicien, ou bien encore celle de Luc Cyr, documentariste connaissant bien le contexte de l’enfance à René Lévesque, amènent notamment une toute nouvelle compréhension de la vie de l’ancien premier ministre.

Plus intime avec une foule

« Quel premier ministre a été le plus marquant depuis la Révolution tranquille ? » questionne un autre sondage. Sans surprise, il s’agit de René Lévesque. Ce qui étonne, entre autres, Guillaume Bourgault-Côté, c’est la proportion avec laquelle il se démarque des autres : « En gros, pour chaque personne qui a dit “Bourassa”, il y en a huit qui ont répondu “Lévesque”. Il y a des gens qui ont eu une importance très grande et qui sont à peu près inexistants dans ce sondage-là. »

De plus amples sondages révèlent aussi une certaine estime pour René Lévesque, ainsi qu’une opinion favorable de celui-ci chez les non-francophones. « Chez les anglophones, on sent qu’au fil du temps, il y a une espèce de respect qui a émergé à mesure que le personnage devenait un peu moins polarisant et accédait à un statut de personnage historique », explique Guillaume Bourgault-Côté afin d’éclairer les résultats.

Il faut également accorder au premier chef du Parti québécois la relation particulière qu’il avait avec la population. Qu’il s’agisse de son charisme, de ses mots soigneusement choisis, de son authenticité ou de ses années passées à la télévision comme journaliste, René Lévesque possédait un lien unique avec la nation en tant que premier ministre. Il était « plus intime avec une foule qu’un à un », résume le comédien Denis Bouchard, qui a interprété René Lévesque dans une série éponyme en 1994.

C’est grâce à cette relation particulière avec les citoyens, jumelée aux nombreux projets de loi qu’il a adoptés — et qui sont encore bien vivants aujourd’hui — que René Lévesque a gravé son nom dans la mémoire québécoise. « S’il y a un politicien dont les gens se souviennent dans les 60 dernières années, donc dans le Québec moderne, c’est bien lui. » Et pour cause : il y a vraiment eu « un avant et un après René Lévesque », conclut Guillaume Bourgault-Côté.

Qui se souvient de René Lévesque ? Télé-Québec, mercredi 9 février, 20 h