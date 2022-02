«The Anacrusis» ​gaspille son potentiel

Au premier abord, The Anacrusis, avec son esthétique funky et ses allures rétrofuturistes aux couleurs pastel, nous laissait croire qu’il s’agirait d’une entrée rafraîchissante et pleine de personnalité dans le jeu de tir coopératif. On doit avouer notre déception après en avoir testé la version en accès anticipé, disponible depuis la mi-janvier sur le Xbox Game Pass. Ce premier titre du studio Stray Bombay, pourtant bourré de potentiel, a encore beaucoup de chemin à parcourir pour espérer se faire un nom aux côtés de titres comme Back 4 Blood ou World War Z.

C’est qu’au-delà des apparences, et sous son vernis coloré, The Anacrusis a beaucoup de mal à se démarquer de la compétition, qui en donne plus et qui fait mieux. Les environnements urbains glauques d’un Back 4 Blood sont remplacés ici par des décors unis et sans saveur d’une station spatiale. Les hordes de zombies, par des extraterrestres humanoïdes atones et dépourvus d’identité.

La boucle de jeu n’apporte aucune innovation majeure : quatre joueurs doivent collaborer pour progresser d’un point de sauvegarde à l’autre, tout en affrontant des vagues d’ennemis. Au milieu de cette multitude de petits bonshommes plutôt inoffensifs puisque dotés d’une IA bancale, on fera aussi face à des catégories d’ennemis uniques. Certains possèdent des habiletés somme toute originales, comme le très énervant Flasher, qui émet une lumière aveuglante. D’autres rappellent un peu trop les ennemis spéciaux d’autres jeux du même genre, comme la Brute, qui inflige beaucoup de dégâts, ou le Gooper, qui crache une sorte de glu qui nous immobilise jusqu’à ce qu’un coéquipier nous libère.

Ses niveaux, souvent peu inspirés, ne donnent pas l’impression d’être dans des lieux qui étaient auparavant habités. On a plutôt l’impression de traverser un vaste hôpital transformé en galerie de tir. Malheureusement, ses mécaniques de tir ne viennent pas racheter l’expérience. Aucune des armes proposées n’a de réel punch. La gamme est typique : un pistolet, un pistolet-mitrailleur, un fusil d’assaut, un fusil à pompe, etc. On a eu du mal à les différencier au départ tant leur design était similaire, en accord avec la conception visuelle décevante des décors.

Ce gameplay est au service d’un récit calqué plus ou moins sur celui d’une série télévisée. D’un épisode à l’autre, on en apprend davantage sur les personnages ainsi que sur les ennemis auxquels on fait face. Seul problème : autant le récit que les personnages qui le portent manquent cruellement de verve. La plupart des répliques, même celles lancées en pleine action, ne transmettent aucune émotion. De quoi encore grossir la pile de défauts qui en font, à notre avis, l’un des jeux les plus ternes de son genre.

C’est dommage, puisque le potentiel est là pour que Stray Bombay puisse créer un cadre unique avec des personnages attachants et un ton frais pour le genre de jeu de tir coopératif. Il ne reste qu’à espérer que les choses se resserreront et qu’à son lancement complet, le jeu disposera d’un gameplay et d’un récit dignes de son concept et de son esthétique attrayants.

The Anacrusis ★★ Développé et publié par Stray Bombay. Offert sur Xbox One, Xbox Series S & X et sur PC (Steam).