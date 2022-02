«Inventing Anna»: anatomie d’une arnaqueuse

S’il fallait résumer en une phrase la philosophie d’Anna Delvey, née Sorokin, on choisirait d’emblée « Fake it till you make it » (« Fais semblant jusqu’à ce que ça marche », traduction libre), car pour faire semblant, la Russe naturalisée allemande n’avait pas son pareil. Remarquable avec son accent à couper au couteau, son goût inné pour la mode et son cruel sens de la répartie, la brillante jeune femme n’a que 22 ans lorsqu’elle débarque à New York en 2013. Deux ans plus tard, l’instagrameuse croque à belles dents dans la Grosse Pomme et la haute société new-yorkaise lui mange littéralement dans la main.

Virées de magasinage chez Bergdorf, repas gastronomiques chez Nobu, vols en jet privé, séjours dans les plus luxueux hôtels — dont La Mamounia, au Maroc, à 10 000 $ la nuit : rien n’est trop beau pour celle qui se fait passer pour une riche héritière allemande. Et tout ça aux frais de ses amis fraîchement rencontrés lors de soirées mondaines. Son but derrière ce train de vie princier ? Convaincre les plus grandes banques de lui avancer un prêt afin de créer une fondation à son nom au 281, Park Avenue South, édifice historique à six étages.

« Toute cette histoire est totalement vraie. À l’exception de toutes les parties qui sont totalement inventées », peut-on lire au début de chaque épisode d’Inventing Anna, nouvelle création de la toute-puissante Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal, Bridgerton). Basée sur un article de Jessica Pressler, « How Anna (Sorokin) Delvey Tricked New York’s Party People », paru dans le magazine New York en 2018, la série se déclinant en neuf épisodes est centrée sur la relation qui se développa entre l’arnaqueuse (Julia Garner) et la journaliste (Anna Chlumsky), renommée Vivian Kent pour les besoins de la fiction.

Pour mémoire, un article de Pressler paru en 2015 a été la source d’inspiration d’Arnaque en talons (V.F. Hustlers), de Lorene Scafaria, où des effeuilleuses roulaient leurs riches clients de Wall Street. Bref, les arnaqueuses, la dame connaît bien.

A beau mentir…

Au moment où l’arrogante Anna Delvey et l’opiniâtre Vivian Kent se rencontrent, la première attend son procès en prison et la seconde désire prouver sa compétence à ses supérieurs hiérarchiques. À chaque rendez-vous, les deux femmes se livrent tantôt à une féroce joute verbale, tantôt à une feinte conversation amicale. Sans vouloir se l’avouer, elles éprouvent une fascination l’une pour l’autre. Et bientôt, c’est le spectateur qui sera à la fois fasciné et rebuté par Anna. Il faut dire que l’interprétation de Julia Garner (imaginez Cate Blanchett dans sa prime jeunesse) force l’admiration — face à elle, Anna Chlumsky s’avère une partenaire tout aussi solide.

Pour pimenter le tout, l’histoire nous est racontée avec une bonne dose d’humour mordant et une mise en scène énergique, relevée par une utilisation ludique du split screen qui donne l’illusion de feuilleter un magazine en papier glacé. Il n’est pas étonnant de découvrir au générique David Frankel, réalisateur du décapant The Devil Wears Prada. D’ailleurs, les apparitions d’Anna Delvey à son procès font figure de défilés de mode, pour le plus grand plaisir de ses nombreux fans sur Instagram. « Je suis une légende, une icône », l’entend-on dire au début du premier épisode.

Avec son attitude d’enfant gâtée et son absence totale de scrupules, Anna Delvey n’est certes pas innocente, mais est-elle pour autant le personnagele plus condamnable du lot ? Alors que la journaliste poursuit sa palpitante enquête, avec l’aide de vieux routiers sympathiques relégués aux oubliettes, au risque de ruiner sa vie de couple et de faire une fausse couche, Inventing Anna met en lumière la misogynie du milieu des affaires, l’hypocrisie de la haute bourgeoisie, l’opportunisme des médias et des avocats, ainsi que le besoin de reconnaissance de tous ceux qui ont croisé la jeune criminelle.

Si certaines amies comme Neff Davis (Alexis Floyd), aspirante cinéaste, et Kacy Duke (Laverne Cox), coach de vie, n’en ont pas trop souffert en fin de compte, il en est tout autrement pour Rachel DeLoache Williams(Katie Lowes), qui dut vendre son histoire au Vanity Fair pour renflouer ses coffres. Et l’on ne vous parle pas de ces dames fortunées trop orgueilleuses pour témoigner au procès de celle qui les a allègrement plumées. Au fond, si personne ne s’est méfié de l’intrigante étrangère, c’est que tous étaient irrésistiblement attirés par sa notoriété grandissante et voulaient en tirer profit. Vanité des vanités, tout est vanité…

L’invention d’Anna (V.F. de Inventing Anna) ★★★★ Netflix, dès le vendredi 11 février