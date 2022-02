Sur vos écrans: Amour-fiction

Derrière les « promesses » d’une application

Les applications numériques sont devenues en quelques années le passage obligé des célibataires en quête de relations intimes fugaces ou d’histoires d’amour enflammées, et peut-être durables. De « Cupidon » providentiel des premiers instants, elles se transforment assez rapidement en objet de dépendance. Et, dans bien des cas, elles ne remplissent pas toujours leurs promesses.



Dans son essai L’amour sous algorithme, paru en 2019, la journaliste française Judith Duportail exposait le fonctionnement de la plus connue des applications de ce genre, Tinder, la façon dont celle-ci arrive à garder ses clients « captifs » et son impact sur sa propre vie amoureuse et sexuelle. Pour ce faire, la journaliste a obtenu toutes les données récoltées en quatre ans par ce réseau social de rencontres sur son profil d’utilisatrice et ses échanges avec plusieurs centaines d’abonnés. Elle a fait appel à des spécialistes de différentes disciplines — dont une informaticienne, une sociologue et une créatrice d’algorithmes d’applis de rencontres — afin d’analyser cette masse d’informations souvent très intimes et d’en tirer des constats, qui n’ont malheureusement rien de bien réjouissant en ce qui concerne l’efficacité de ce genre d’outils et des modèles mis en avant par leur programmation.



De cet essai révélateur, le réalisateur Jérôme Clément-Wilz a tiré un documentaire à la facture visuelle extrêmement soignée, tourné dans les décors froids du centre Niemeyer de Paris, incorporant des séquences visuelles presque abstraites qui laissent toute la place au propos. Heureusement, ce film déstabilisant, à des années-lumière des comédies romantiques qu’on nous sert en quantité à cette époque de l’année, se voit dynamisé par le « suspense » du récit détaillé et à la première personne de l’histoire de drague qui a donné l’idée à Judith Duportail d’enquêter sur Tinder. La boucle est bouclée, mais le constat reste le même.

Trois générations, le désir et l’amour

Dans la masse critique des productions aux contours romantiques rendues disponibles à quelques jours de la Saint-Valentin, on remarque deux comédies européennes, plus ou moins dramatiques, racontant les vicissitudes de la vie conjugale et amoureuse de couples de trois générations, avec les réflexions et remises en question qu’elles entraînent.

En provenance de la Suisse allemande, Je t’aime, je te trompe campe résolument du côté de la comédie, tant par sa forme que par le propos, pour décortiquer les failles, les travers et l’usure de couples dans la quarantaine, dans la cinquantaine et dans la soixantaine, entre la vie de famille, les aspirations professionnelles et le désir de changement. Dans la continuité. Le récit s’articule autour de Gianni et Nele, qui, au mitan de leur existence, se tournent vers la thérapie pour sauver leur union chancelante.



À leur quête de bonheur conjugal se greffent les histoires de cœur et de désir de leur entourage, parfois banales, parfois plus surprenantes, mais toujours abordées avec une certaine finesse malgré le burlesque de certaines situations. Le jeu réaliste des acteurs et la réalisation un peu fantaisiste apportent un équilibre à l’ensemble, qui en fait une œuvre réussie et rafraîchissante sur un thème aussi usé.



Nous n’avons pu voir que de courts extraits de Jusqu’à ce que la vie nous sépare, première production portugaise acquise par Netflix pour le marché international. Ceux-ci laissent toutefois deviner que cette comédie dramatique et familiale navigue un peu plus dans des eaux « mélodramatiques » classiques. On y suit le destin de la famille Paixão, trois générations vivant sous le même toit, celui d’une villa de campagne qui accueille de nombreux mariages que la famille a pour mission d’organiser. Ou avait, car les affaires vont très mal dans ce secteur d’activités.



À cette catastrophe financière s’ajoutela crise qui secoue le couple central, au bord du divorce, dont sont témoins leurs vieux parents, toujours très épris l’un de l’autre, et leurs enfants dans la vingtaine, encore en questionnement sur leur avenir amoureux. Cette chronique familiale classique semble heureusement intégrer son lot de vannes comiques irrévérencieuses sur les aléas du mariage et ses mirages.

À ne pas manquer Grand déploiement pour un grand disque

En avril dernier, Klô Pelgag étrennait les magnifiques chansons de son opus Notre-Dame-des-Sept-Douleursde façon déstabilisante et jouissive dans ce concert virtuel d’exception, mis en images par Laurence « Baz » Morais. En voici la version télé, un peu raccourcie par rapport à l’originale, mais assez généreuse pour ne pas amenuiser la superbe étrange et lumineuse de ce happening singulier.



Vivre. Le spectacle spectral de Klô Pelgag

