«Autiste, amour et amitié»: les liens, hors du nid

Les projets documentaires télévisuels québécois ont rarement une durée de vie en ondes assez longue pour qu’on puisse constater sur quelques années l’évolution de leurs sujets. Il y a bien l’exception de la (très nombreuse !) famille Groulx et celle des médecins de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont de De garde 24/7, mais, règle générale, on perd de vue ces personnes qui ont incarné une réalité particulière et qui nous ont émus et fait réfléchir.

Certains participants d’Autiste, amour et amitié, découverts dans les séries Autiste, bientôt majeur et Autiste, maintenant majeur, font désormais partie de ces rares exceptions. Dans ce volet qui s’intéresse aux relations interpersonnelles en dehors du nid familial, on retrouve entre autres Mathis, le fils de Charles Lafortune, ce dernier étant toujours producteur de la série, et de Sophie Prégent. Le grand gaillard non verbal se fait plus discret dans cette saison, qui met en lumière certains de ses acolytes (dont Maëlle, fraîchement diplômée), mais aussi des nouveaux venus. Certains sont en quête de relations amoureuses et amicales qui leur ressemblent, d’autres ont trouvé l’amour, apprennent à le cultiver et à faire mentir ceux qui ne les en croyaient pas capables.

En parallèle de cette exploration toujours aussi fine et émouvante se glissent les subtilités, les difficultés et les splendeurs de ces liens tissés hors du nid familial. Il sera aussi question de la situation des mères d’adultes autistes et des grands déchirements et des angoisses qui les tenaillent, encore et toujours, même quand leur progéniture a pris son envol. Encore de la bien belle télé intelligente, utile et chaleureuse.

Autiste, amour et amitié Moi et cie, mardi, 19 h 30