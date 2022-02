Retrouver son meilleur ami

Dans ce documentaire, diffusé intégralement et qui sortira en salle le 11 février, le documentariste Carl Leblanc (Le commun des mortels) revient sur le suicide de son meilleur ami et tente de comprendre « l’incompréhensible », grâce entre autres au journal intime de ce dernier.

Perdre Mario, Télé-Québec, 20 h

Deux poids, deux mesures

La minisérie de fiction relatant comment une vidéo montrant les ébats nuptiaux de Pamela Anderson et Tommy Lee est devenue « virale » a fait beaucoup jaser à cause d’une scène surréaliste. Cette comédie pas toujours drôle, en partie réalisée par Craig Gillepsie (I, Tonya), a au moins le mérite de mettre en relief le traitement médiatique différent (et nettement moins flatteur pour MmeAnderson) auquel ont eu droit les deux vedettes à la suite de cet épisode malheureusement inoubliable de leur carrière.

Pam et Tommy, Disney+