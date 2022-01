Ils mettent du piquant

En rappel, ce chouette documentaire québécois sur la culture des piments forts et ceux qui en sont passionnés constitue une excellente introduction

à cet univers « piquant » et donnera peut-être le goût d’essayer ce fruit-épice à ceux qui hésitent à le mettre dans leur assiette. Avec parcimonie, ou non.

Chiliheads, fous de piments forts, TV5, 19 h

Hommage à une femme en or

La doyenne américaine du rire nous a quittés la veille du jour de l’An, à peine deux semaines avant son centenaire. Le réseau qui a diffusé l’émission qui portait son nom (et qu’elle produisait) dans les tout débuts de la télévision, mais aussi les incontournables Golden Girls, propose un mois après son décès un hommage à cette grande dame, réunissant Cher, Tina Fey, Goldie Hawn, Jay Leno et le président Biden, entre autres…

Celebrating Betty White: America’s Golden Girl, NBC, 22 h